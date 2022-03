Voici le le ROG Strix G15 Advantage Edition : Asus et AMD proposent un PC gamer qui joue dans la cour des grands

Première machine issue du programme Advantage d’AMD, le ROG Strix G15 Advantage Edition a pour vocation de prouver la puissance des configurations gamers équipées en "full AMD", c'est-à-dire avec un processeur et une carte graphique de la marque.

AMD opère ces dernières années une remontée spectaculaire dans le cœur des joueurs. Avec ses processeurs Ryzen de dernière génération bien sûr, mais surtout grâce à son tout nouveau GPU mobile, le Radeon RX 6800M et son architecture RDNA 2 flambant neuve. Un couple parfaitement assorti qui permet à AMD de déployer tout son arsenal de technologies propriétaires afin d’obtenir des performances impressionnantes en jeu.

Afin de valoriser cette synergie CPU + GPU AMD, le fondeur a lancé un programme, nommé Advantage. Il s’agit d’un cahier des charges précis à destination des constructeurs souhaitant utiliser ce couple au sein de leurs machines. Ce programme repose sur trois axes : la présence à minima d’un processeur Ryzen 5 et d’une carte graphique Radeon RX 6000M, un écran de bonne facture et réactif et, pour finir, un châssis qui favorise performances et refroidissement.

Et c’est Asus qui a été le premier à dégainer une machine regroupant tous ces critères avec le ROG Strix G15 Advantage Edition. Proposé actuellement sous la barre des 2000 euros chez Fnac, ce PC prouve à lui seul qu’AMD est de retour dans la cour des grands. Et on vous explique pourquoi.

Ryzen 9 5900HX et Radeon RX 6800M : un couple super efficace sur les jeux les plus gourmands

Au cœur de cet ordinateur 100 % AMD se trouve le duo formé par le processeur Ryzen 9 5900HX et la carte graphique Radeon 6800M, dernier GPU mobile dévoilé par AMD. Créé afin d’aller titiller la concurrence sur le segment du gaming, ce couple était très attendu. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’AMD semble avoir réussi son coup et nous propose une configuration épatante une fois en jeu.

À l’occasion du test réalisé par Frandroid, le ROG Strix G15 Advantage Edition a été soumis à une batterie de tests qu’il a relevée haut la main. Les scores de la plupart des outils de benchmark sont excellents. Par exemple, on retiendra un très bon score global de 5114 points sur 3D Mark et un score graphique de 10 814 points avec Time Spy.

Une fois en jeu, les résultats sont aussi très impressionnants sur des jeux récents et graphiquement exigeants. Testés avec les options graphiques positionnées sur Ultra et en définition QHD, ce ROG Strix G15 Advantage Edition permet ainsi d’obtenir une moyenne de 56 FPS sur le très gourmand Red Dead Redemption 2 ou une moyenne de 70 FPS sur Control. Sachez enfin que Godfall tourne pour sa part en moyenne à 61 FPS avec le Ray Tracing activé. Un score qu’il est possible de faire passer à 83 FPS si l’on active le FSR (FidelityFX Super Resolution), l’équivalent AMD du DLSS de Nvidia.

Afin d’assurer les performances de cette machine, AMD et Asus ont complété la fiche technique avec pas moins de 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Ce dernier, un SSD NVMe de marque Samsung, offre des performances excellentes en matière de réactivité, ce qui permet de réduire les temps de chargements et assure une fluidité constante en jeu.

Un affichage réactif taillé pour le jeu

Afin d’obtenir le sceau Advantage, les PC proposés à AMD par les constructeurs doivent impérativement bénéficier d’un affichage haut de gamme. Et ce ROG Strix 15 Advantage Edition ne fait pas exception à la règle. C’est pourquoi Asus a particulièrement soigné sa machine et l’a équipé d’une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces créée par Sharp (contrairement à notre PC de test qui était, lui, équipé d’une dalle QHD).

L’une des demandes principales d’AMD concernant l’affichage concernait la réactivité de la dalle. Un point sur lequel Asus n’a pas transigé avec cet écran qui affiche un impressionnant taux de rafraîchissement s’élevant à 300 Hz et une rémanence d’à peine 8 ms, ce qui lui garantit une fluidité de tous les instants, y compris sur les titres les plus exigeants.

Mais la réactivité n’est pas son seul atout, puisque cette dalle bénéficie aussi de bordures fines, d’une excellente luminosité et d’un revêtement mat assurant un confort d’utilisation dans la plupart des situations. Son rendu des couleurs s’avère aussi très satisfaisant avec un delta E de seulement 1,8 et une calibration d’usine de qualité. De quoi profiter, en somme, d’une expérience graphique parfaitement adaptée aux exigences des jeux actuels et en profiter dans les meilleures conditions.

Un châssis éprouvé, mais amélioré pour répondre aux exigences d’AMD

Pour accueillir cette configuration 100 % AMD, Asus n’est pas allé chercher bien loin et a adopté le châssis déjà éprouvé du ROG Strix G15 classique. Enfin presque, car pour obtenir le label Advantage et son cahier des charges exigeant, le constructeur a tout de même dû opérer quelques changements. Les principales modifications se trouvent au niveau du système de refroidissement : le GPU installé sur cette machine possède un TGP assez élevé (145 W) qui nécessite donc une bonne dissipation thermique.

Elle est assurée par deux ventilateurs et une chambre à vapeur (caloduc), ainsi que sur l’utilisation d’une pâte thermique dite “Liquid Metal” qui permet à l’ensemble de ne pas trop chauffer et, surtout, de vite redescendre en température une fois le pic de charge passé. Pour ne rien gâcher, le profil sonore de cette machine reste assez discret grâce à une bonne gestion des ventilateurs, et un mode performance très efficace.

Pour le reste, Asus a opté pour un design résolument gaming avec des lignes simples, assez carrées, soulignées par un ruban de LED courant sous le clavier et quelques logos AMD et ROG disséminés sur la façade arrière. Conçue en plastique, la coque est robuste et capable de supporter les chocs avec brio. On appréciera aussi l’effort réalisé sur le clavier qui s’avère très agréable à l’usage et assez complet grâce à l’ajout de 5 touches multimédia sur sa partie droite, et 5 autres sur la partie haute.

Découvrez le Asus ROG Strix G15 Advantage Edition à 1999,99 euros chez Fnac

Avec le ROG Strix G15 Advantage Edition, Asus et AMD nous prouvent que les machines équipées 100 % AMD ont de beaux jours devant elles. Fiables, puissantes, elles restent néanmoins abordables, ce qui n’a pas manqué de nous séduire lorsque nous avons testé ce modèle. Généralement proposé à 2299,99 euros, ce ROG Strix G15 Advantage Edition est actuellement proposé à 1999,99 euros. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que vous obtiendrez aussi un mois d’abonnement au Xbox Game Pass, afin de voir ce que votre nouvelle configuration a dans le ventre.