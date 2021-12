La nouvelle Surface Pro 8 de Microsoft est déjà en promotion sur Amazon

Avec son nouveau design, un taux de rafraichissement plus élevé pour son écran, mais aussi de meilleures performances, la nouvelle Surface Pro 8 est enfin là et profite déjà d'une réduction. En ce moment sur Amazon, le modèle avec un i5 de 11e génération avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage passe de 1 179 euros à 999 euros.

Microsoft a présenté il y a quelques mois la 8e génération de la Surface Pro qui change complètement de look. La nouvelle tablette PC s’inspire du design de la Surface Pro X pour devenir plus fine et facile à transporter. De plus, cette nouvelle génération embarque un processeur de 11e génération et tourne nativement sous Windows 11. De beaux changements qui font d’elle la Surface que l’on attendait, d’autant plus qu’elle est à moins 15 % en ce moment.

Les points forts de la Surface Pro 8

Le PC hybride par excellence

La puce Intel de 11e génération

Un bel écran quasi bord à bord de 13 pouces à 120 Hz

Une connectique USB-C

Affiché à 1 179 euros, la Microsoft Surface Pro 8 (Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD) est à présent à 999 euros sur le site d’Amazon, soit 180 euros de remise immédiate.

Un design qui s’inspire de la Surface Pro X

La Surface Pro 7 proposait un design qui n’évoluait pas grandement, mais avec la Pro 8, Microsoft revoit complètement le design de son appareil historique, en reprenant notamment le design de la Pro X. En combinant les deux, la Surface 8 Pro profite ainsi d’un écran 11 % plus grand par rapport à la génération précédente, d’après la marque. On retrouve donc une dalle de 13 pouces quasi bord à bord qui offre à présent un taux de rafraichissement à 120 Hz. Ce changement va permettre d’obtenir une meilleure expérience avec le stylet en plus d’apporter un affichage plus fluide et performant.

Parmi les autres changements, si le pied ajustable est toujours là, avec une charnière vraiment très agréable à manipuler, le clavier a aussi gagné en volume pour désormais loger le stylet Surface Pen. Et avec un écran plus réactif, le stylet se montrera plus précis et disposera d’une latence plus faible. Cette tablette PC a été pensée pour être légère, facile à transporter et polyvalente. Elle vous suivra partout, et ne pèse que 899 grammes. Tout l’intérêt de la Microsoft Surface Pro 8, c’est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez grâce à son format hybride. Ce modèle intègre d’ailleurs les normes Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 et améliore sa partie photo, en proposant deux capteurs photo (un à l’avant et à l’arrière), dont le principal est de 10 mégapixels et capable de filmer jusqu’en 4K.

Plus puissante qu’avant

Sur le papier, on retrouve de bonnes caractéristiques techniques, car la Surface Pro 8 embarque une puce Intel de 11e génération. C’est assez dommage surtout lorsqu’on sait qu’Intel devrait lancer d’ici à la fin de l’année les puces core Alder Lake de 12 générations, dont la nouvelle architecture hybride devrait marquer le grand retour d’Intel face à AMD et Apple. Toutefois, la firme assure des performances doublées par rapport au modèle précédent. Avec ses 8 Go de RAM et son processeur i5 de 11e génération, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors d’ouverture de logiciels de création ou simplement surfer sur internet sans problème. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Windows 11 est bien évidemment de la partie pour pouvoir offrir une expérience utilisateur fluide et va aussi bien gérer le taux de rafraichissement de façon dynamique pour maximiser l’autonomie. De ce côté-là, Microsoft promet une endurance de 16 heures pour pouvoir tenir une journée facilement loin d’une prise. Enfin, le constructeur met à jour la connectique et abandonne le port USB-A, au profit de deux ports Thunderbolt 4. Dernier élément : vous avez la possibilité de changer très facilement le SSD interne de la machine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Surface Pro 8 de Microsoft.

Microsoft face à la concurrence

Afin de comparer la Surface Pro 8 avec d’autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

