LG OLED55C2 à -40 %, -500 € sur le pack Surface Pro 8 et SSD 2 To pas cher – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le TV 4K OLED55C2 de LG est de retour en promotion, la Surface Pro 8 de Microsoft se met en pack avec un clavier et 500 euros de réduction, et le SSD 2 To de la marque PNY est le moins cher du marché.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

LG OLED55C2 : l’un des meilleurs TV 4K de 2022 est de retour à un super prix

Pour tout savoir, n’hésitez pas à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

Les points positifs du LG OLED55C2

Une dalle Oled 55″ plus lumineuse

Compatible 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision IQ

Des fonctions gaming

WebOS et ses fonctionnalités

Lancé au prix de 1 999 euros, le téléviseur LG OLED C2 en 55 pouces est, à l’occasion des soldes, affiché à 1 189 euros sur le site Rue du Commerce.

En pack avec clavier + souris, la Microsoft Surface Pro 8 coûte 500 € de moins aujourd’hui

Retrouvez notre prise en main de la Microsoft Surface Pro 8 pour en savoir plus.

Les points à retenir de la Surface Pro 8

Une tablette hybride avec de belles finitions

Un bel écran quasi bord à bord de 13 pouces à 120 Hz

La puce Intel de 11e génération

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le pack Microsoft Surface Pro 8 (clavier + souris) bénéficie de 500 euros de réduction et se trouve désormais à 999 euros sur le site Carrefour.

Ce SSD d’une capacité de 2 To est à un prix si bas qu’on ne peut que le recommander

Qu’attendre du PNY CS900 de 2 To ?

550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un SSD au format 2.5″

Un modèle Plug and play

Au lieu de 169 euros habituellement, le PNY CS900 de 2 To est maintenant disponible en promotion à seulement 109 euros sur Amazon. On le trouve aussi pour 5 euros de plus sur Cdiscount.

On trouve également le modèle possédant 1 To de stockage à 56 euros sur Cdiscount.

Bouygues Télécom rend la 5G vraiment accessible avec ce forfait mobile 130 Go

Que propose ce forfait 5G Chez Bouygues Télécom ?

130 Go de données 5G en France

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

Toujours sans engagement

Actuellement, le forfait mobile 5G 130 Go de Bouygues Télécom est disponible à 15,99 euros par mois. Un prix qui ne bouge pas, même après la première année.

