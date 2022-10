La Microsoft Surface Pro 8 est plus abordable que jamais pour le Prime Day 2022

Si vous recherchez une tablette pouvant, à l'aide d'accessoires, s'utiliser comme un PC portable sous Windows, la Microsoft Surface Pro 8 est faite pour vous. Le modèle avec un i5, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go est actuellement à son prix le plus bas sur Amazon pour le Prime Day : 999 euros au lieu de 1 479 euros.

Microsoft avec sa gamme surface n’a pas su toujours délivrer des produits complètement irréprochables. Mais au fil des années, le géant américain a su remonter la pente au point même devenir compétitif sur un marché saturé. L’hybride PC/tablette Surface Pro 8 est un digne représentant de cette nouvelle vague. Le produit est apparu en début d’année à un prix que l’on peut juger prohibitif, mais se retrouve aujourd’hui à un tarif bien plus convaincant pendant ce Prime Day 2022.

Les points forts de la Surface Pro 8

Le PC hybride par excellence

La puce Intel i5 de 11e génération

Un bel écran de 13 pouces à 120 Hz

La connectique complète en USB-C

Affiché à 1 470 euros, la Microsoft Surface Pro 8 avec Windows 11 préinstallé (Intel Core i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD) est à présent disponible à 999 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle i5 + 8 Go de RAM + SSD 128 Go (avec clavier AZERTY inclus) en promotion à 849 euros au lieu de 1 329 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’oeil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Surface 8 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



Elle a tout d’une Surface Pro X, sauf le prix

Si la précédente génération de surface pro offrait un design très conventionnel, la Pro 8, Microsoft revoit sa copie en s’inspirant notamment de la Pro X. Elle propose un écran 11 % plus grand par rapport à la génération précédente avec une dalle de 13 pouces quasi bord à bord qui offre à présent un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ce changement permet d’obtenir une meilleure expérience avec le stylet en plus d’apporter un affichage plus fluide et performant.

Le pied ajustable est remplacé par une charnière beaucoup plus agréable à manipuler et le clavier a aussi gagné en volume pour pouvoir loger le stylet Surface Pen. L’écran est aussi plus réactif, le stylet se montre donc plus précis avec une latence plus faible. Cette tablette PC a été pensée pour être légère, facile à transporter et polyvalente et pour dire, elle ne pèse que 899 grammes. Ce modèle intègre d’ailleurs une meilleure connectivité avec le Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6 en plus d’une partie photo améliorée : deux capteurs photo (un à l’avant et à l’arrière), dont le principal est de 10 mégapixels et capable de filmer jusqu’en 4K. N’en attendez pas non plus des miracles, il fait le job sans plus.

Plus puissante que jamais

La Surface Pro 8 a clairement gagné en puissance avec enfin la présence d’une puce Intel i5 de 11e génération et 8 Go de RAM. On a donc des performances doublées par rapport au modèle précédent. Aucun ralentissement lors d’ouverture de logiciels de création ou pour du surf sur internet. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Windows 11 est bien évidemment de la partie pour pouvoir offrir une expérience utilisateur fluide et va aussi bien gérer le taux de rafraîchissement de façon dynamique pour maximiser l’autonomie. De ce côté-là, Microsoft promet une endurance de 16 heures pour pouvoir tenir une journée facilement loin d’une prise. Enfin, le constructeur met à jour la connectique et abandonne le port USB-A, au profit de deux ports Thunderbolt 4. Dernier élément : vous avez la possibilité de changer très facilement le SSD interne de la machine.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur la Microsoft Surface Pro 8.

