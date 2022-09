Ce pack Surface Pro 8 en promo contient tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée

Avec sa Surface Pro 8, Microsoft nous fait une proposition pour le moins intéressante : nous livrer une machine à mi-chemin entre le PC et la tablette tactile, à l’aise aussi bien pour travailler que créer ou se divertir. Elle est en promotion pile à temps pour la rentrée.

Pour accompagner la sortie de Windows 11 l’année passée, Microsoft a complètement repensé sa gamme Surface en dévoilant de nouveaux produits, dont la Surface Pro 8.

La Surface Pro 8 se présente comme une machine hybride qui tient autant de la tablette tactile que du PC portable, en cumulant les avantages des deux : finesse, accessibilité, puissance et polyvalence. Une machine extrêmement intéressante qui s’avère idéale pour tous ceux cherchant une machine capable de les accompagner dans chacune de leurs activités.

À l’occasion de la rentrée, Boulanger vous permet d’acquérir la Surface Pro 8 dans un pack en promotion à -150 euros qui contient tous les accessoires indispensables : clavier Type Cover, stylet Surface Slim Pen, souris sans fil Microsoft et même des écouteurs Bluetooth JBL.

Surface Pro 8 : la Surface Pro la plus évoluée à ce jour

Pour cette huitième itération de la Surface Pro, Microsoft n’a pas fait les choses à moitié et a décidé de revoir sa formule en profondeur, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Au premier abord, ce sont les changements apportés au châssis qui sautent aux yeux.

La Surface Pro 8 adopte une ligne épurée avec un écran aux bordures très fines, presque invisibles, sur deux de ses côtés, les deux autres étant plus larges pour laisser la place à une webcam 5 mégapixels compatible avec Windows Hello en haut, et la Type Cover en bas.

Les tranches changent aussi un tantinet puisque Microsoft a décidé d’abandonner le classique port USB-A au profit de deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4. De quoi affiner singulièrement la silhouette de cette Surface Pro 8 tout en lui offrant plus de polyvalence. Pour finir, le dos arbore encore une fois un pied ajustable permettant de régler très facilement l’inclinaison de l’écran.

À l’intérieur aussi les choses ont évolué, et cette Surface Pro 8 présente une fiche technique solide qui assure une expérience misant sur la polyvalence. En l’occurrence, elle peut compter sur un Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, ce qui est amplement suffisant pour lui permettre de vous accompagner dans la plupart des tâches que vous lui confiez. Sachez enfin qu’il est possible de changer le SSD grâce à une petite trappe située sur le dos de l’appareil, dans le cas où vous auriez besoin de plus de stockage pour vos projets. Chose rare sur ce type de machine.

La véritable force de cette Surface Pro 8 réside incontestablement dans son écran : une dalle tactile IPS de 13 pouces dotée d’une définition de 2880 par 1920 pixels et, surtout, d’un taux de rafraichissement de 120 Hz. De quoi offrir une expérience fluide, réactive et sans anicroches en toute circonstance.

Clavier, souris, stylet : une panoplie d’accessoires complète pour enrichir votre expérience

Afin de parachever sa Surface Pro 8 et lui permettre de développer son plein potentiel, Microsoft lui a associé une panoplie d’accessoires, dont deux en particulier : la Type Cover et le stylet Surface Slim Pen.

Si vous connaissez un tant soit peu la gamme Surface, vous savez sans aucun doute ce qu’est la Type Cover. Il s’agit d’un accessoire qui se fixe magnétiquement en dessous de la Surface et qui accomplit deux fonctions : protéger l’écran (lorsqu’elle est repliée) et offrir un clavier (lorsqu’elle est ouverte).

Cette dernière fonction est particulièrement utile pour tout ce qui touche à la bureautique, métamorphosant la tablette en un véritable PC portable en un tournemain. Un clavier qui peut légèrement se surélever pour offrir un confort de frappe accru et qui dispose d’un espace pour stocker le Surface Slim Pen.

Ce second accessoire est aussi un indispensable dans la mesure où il permet de tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’écran tactile de la Surface Pro 8. Grâce à lui, vous pouvez très facilement prendre des notes ou dessiner et obtenir des sensations presque similaires à celles offertes par un crayon et du papier. Microsoft à d’ailleurs inclut un léger retour haptique à son stylet, de manière à obtenir un rendu plus “réaliste” lorsque l’on écrit.

Productivité, loisir ou créativité : découvrez toutes les facettes de la Surface Pro 8

Par essence, la Surface Pro 8 est une machine tournée vers la polyvalence et Microsoft a tout fait pour permettre à sa machine hybride de développer son plein potentiel. Équipée d’une Type Cover, elle peut être utilisée comme n’importe quel PC portable, que ce soit pour travailler ou se divertir avec comme avantage supplémentaire d’offrir un encombrement bien moins important que les PC portables 13 pouces classiques.

Si la Surface Pro 8 se débrouille assurément pour tout ce qui touche à la bureautique, sa fiche technique en fait aussi un très bon partenaire pour tout ce qui touche aux loisirs. Sans être un foudre de guerre, cette Surface 8 Pro permet de jouer à quelques jeux à condition de ne pas être trop gourmand sur les options graphiques. La présence de Windows 11 et l’intégration native du PC Game Pass sont d’ailleurs un plus dans ce domaine. Son écran en fait aussi une excellente machine pour le visionnage de vidéo.

Enfin, son écran tactile combiné au Surface Slim Pen en fait un outil très efficace pour tout ce qui touche à la créativité, dessin en tête. Vous pourrez laisser libre-court à votre créativité grâce par exemple aux applications Adobe, ou bien tout simplement griffonner vos notes directement sur l’écran, comme s’il s’agissait d’un bloc-notes. Il n’appartient qu’à vous de voir comment vous adapterez la Surface Pro 8 à vos usages.

Découvrez la Surface Pro 8 et ses accessoires à 1399 euros chez Boulanger

Pour la rentrée, Boulanger vous propose de découvrir un pack Surface Pro 8 regroupant tout ce qu’il vous faut pour tirer le meilleur parti de ce PC hybride. Il se compose :

d’une Surface Pro 8 avec 256 Go de stockage ;

d’un clavier Type Cover ;

d’un stylet Surface Slim Pen ;

d’une souris Microsoft Arc ;

d’une paire d’écouteurs Bluetooth True Wireless JBL Tune 230NC.

Ce pack bénéficie actuellement d’une réduction de 150 euros qui le fait passer à 1399 euros. Sachez aussi que Boulanger propose en ce moment une offre de financement en 20 fois sans frais à partir de 60 euros par mois pour vous aider à vous équiper. Il s’agit toutefois d’un crédit qui vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.