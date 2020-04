Pas de Thunderbolt sur les Surface : Microsoft invoque l’argument sécuritaire

Elégants, performants, les produits de la gamme Surface sont généralement appréciés en dépit de quelques faiblesses. Parmi elles, l'impossibilité de remplacer la RAM et l'absence de connectique Thunderbolt 3, pourtant généralisée chez la concurrence. Deux lacunes que Microsoft justifie par sa volonté d'offrir des appareils les plus sécurisés possibles.

Dans une présentation dévoilée à l’occasion d’un événement en ligne, Microsoft tente de justifier l’absence surprenante de connectique USB-C Thunderbolt 3 sur les différents appareils de sa prestigieuse gamme Surface, et la présence (nettement plus classique) de mémoire vive soudée à la carte mère. D’après le géant de Redmond, le protocole de transfert Thunderbolt 3 ne serait tout simplement pas assez sécurisé, quant à la RAM… elle pourrait être victime d’une attaque à l’azote liquide si elle n’était pas rivée à la carte mère.

Principal argument de Microsoft pour expliquer pourquoi ses produits Surface font l’impasse sur toute connectique Thunderbolt 3 (en dépit de port USB-C bien présents) : l’accès direct à la mémoire vive dont le procédé DMA (Direct Memory Access) profite. Pour permettre des transferts de données aussi rapides, le Thunderbolt 3 utilise le procédé DMA pour obtenir un accès direct à la RAM, sans être contraint de solliciter l’OS ou le processeur. Une méthode efficace, mais qui comporte un risque. Si votre appareil vous est volé, il est alors possible d’utiliser les ports Thunderbolt 3 pour contourner l’écran de verrouillage, injecter des malwares, ou encore obtenir certaines données confidentielles, comme des clés Bitlocker.

Surfaces don't have Thunderbolt because its insecure 🙃 pic.twitter.com/lb7YYOOQ4Y

— WalkingCat (@h0x0d) April 25, 2020