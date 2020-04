La Surface Go 2 se précise : écran plus grand, bordures amincies et annonce en mai

Pressentie depuis plusieurs semaines, la Surface Go 2 devrait faire son entrée sur le marché parallèlement à un Surface Book 3. Elle profiterait d'un design légèrement remanié pour accueillir un écran plus grand, de 10,5 pouces.

Et si la Surface Go 2 était finalement plus glamour que prévu ? D’après Windows Central, la remplaçante de la Surface Go première du nom pourrait être annoncée dès le mois de mai par Microsoft, qui doit également nous présenter un Surface Book 3. Cette nouvelle tablette convertible, pensée avant tout pour la mobilité, serait équipée cette année de processeurs plus puissants, mais profiterait aussi d’un design légèrement repensé pour intégrer une diagonale d’écran plus importante. Un gain possible, entre autres, grâce à l’espace rogné sur l’épaisseur des bordures… relativement voyantes sur le modèle actuel.

Un écran plus grand, monté sur un châssis identique

Toujours selon les sources de Windows Central, Microsoft aurait réussi à ne pas accroitre la taille du châssis de sa Surface Go 2, dont le gabarit resterait strictement identique à celui de la Surface Go. Sur le papier, il sera donc possible de réutiliser le clavier et les accessoires de cette dernière sur sa remplaçante. La Surface Go 2 conserverait par ailleurs le même placement des ports.

Si la réduction des bordures ne s’annonce pas aussi drastique que sur la Surface Pro X, par exemple (il faudrait plutôt miser sur des bordures semblables à celles d’un Surface Laptop 3, lit-on), elle devrait permettre le passage sur une dalle de 10,5 pouces (contre 10 pouces à présent) et ainsi une expérience de navigation un peu plus agréable. La définition de l’écran augmenterait là aussi légèrement, pour atteindre les 1920 par 1280 pixels. Selon toute logique, ce nouvel écran devrait rester l’un des points forts de l’appareil.

Côté composants, rien que l’on ne sache déjà. Microsoft prévoirait en effet d’équiper sa Surface Go 2 d’un SoC Intel Pentium Gold 4425Y ou d’un Intel Core m3-8100Y (au choix), de 4 ou 8 Go de RAM et de 64 Go (eMMC) ou 128 Go (SSD) de stockage. Pour ce qui est de la connectique, enfin, Microsoft resterait minimaliste, avec un port USB-C, une sortie Jack, un slot microSD et un port Surface Connect pour la recharge. La Surface Go 2 serait commercialisée à partir de 399 dollars outre-Atlantique. Tablons sur un tarif de départ de 450 euros en France, soit le même que la Surface Go actuelle en version 64 Go.