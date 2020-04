Microsoft Surface Book 3 : les prix et configurations en fuite

Alors que l'on attend un renouvellement des Microsoft Surface Book, voilà que les prix et les configurations des Surface Book 3 commencent à apparaître en ligne.

En avril 2019, Microsoft ajoutait discrètement à son catalogue de nouvelles configurations de sa Surface Book 2 de 2017 avec à son bord un processeur Intel de 8e génération. Un an plus tard, on s’attend à voir arriver une nouvelle gamme au complet.

Un évènement au printemps

En février dernier, on apprenait que Microsoft avait pour objectif de tenir un évènement au printemps afin de présenter ses nouveautés de la gamme Surface, avec notamment une Surface Go 2 et un Surface Book 3. Si les premières rumeurs évoquaient la fin du mois d’avril, il semblerait que les circonstances actuelles aient repoussé cette présentation au mois prochain.

Lors de cette exhibition, Microsoft pourrait également en profiter pour parler de nouveau des Surface Earbuds, ses écouteurs sans fil introduits en octobre dernier et prévus pour ce début d’année.

Configurations et prix du Surface Book 3

Roland Quandt, journaliste réputé du site WinFuture, a obtenu des informations concernant le futur ordinateur portable de la marque, le Surface Book 3. Selon lui, plusieurs configurations seraient de la partie, en 13 et 15 pouces, avec un processeur Intel i5 ou i7, (que l’on suppose de 10e génération) et des GPU Nvidia GTX sur la plupart, ou des Quadro sur les plus évoluées.

Cela corrobore les précédentes rumeurs qui évoquaient des GTX 16xx, Microsoft faisant l’impasse sur les gammes RTX.

Voici donc les configurations supposées, ainsi que leur prix respectif :

13″, i5, 8 Go/256 Go (sans GPU dédié) : 1699,99 dollars

13″, i7, 16 Go/256 Go : 1999,99 dollars

13″, i7, 32 Go/512 Go : 2499,99 dollars

13″, i7, 32 Go/1 To : 2699,99 dollars

15″, i7, 16 Go/256 Go : 2299,99 dollars

15″, i7, 32 Go/512 Go : 2799,99 dollars

15″, i7, 32 Go/1 To : 2999,99 dollars

15″, i7, 32 Go/2 To : 3399,99 dollars

Le journaliste allemand précise par ailleurs que les ordinateurs de 15 pouces à partir du 32/512 Go embarqueraient une carte Quadro (la gamme « professionnelle » de Nvidia) plutôt que les GTX.

Pour l’heure, il ne s’agit que de rumeurs, mais la fiabilité de la source laisse penser que c’est là une très bonne indication. Notons par ailleurs que ces prix sont peu ou prou similaires à ceux de la génération actuelle, à 100 ou 200 dollars près, en plus ou en moins selon les composants. Ne reste plus qu’à attendre désormais la présentation officielle, prévue dans les prochaines semaines.