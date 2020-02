Microsoft paré au lancement d’un Surface Book 3 et d’un Surface Go 2 au printemps

Microsoft tiendra au printemps un événement dédié aux annonces hardware en lien avec sa gamme Surface. Parmi les produits pressentis : une nouvelle version du Surface Book, très attendue, mais aussi un Surface Go de nouvelle génération, doté de composants (un peu) plus véloces.

Vous aviez pour projet d’acheter un Surface Book 2 ou un Surface Go ? Reporter cet achat de quelques mois serait une sage décision. Selon Brad Sams, d’ordinaire très bien informé lorsqu’il s’agit de produits Microsoft, la firme de Redmond s’apprêterait à annoncer un Surface Book de troisième génération et un Surface Go 2. Les deux appareils ne profiteraient d’aucun changement majeur de design d’après le journaliste, mais hériteraient l’un comme l’autre de composants de nouvelle génération, plus performants.

La principale nouveauté serait à chercher du côté du Surface Book 3. Au travers de sa version 15 pouces, l’appareil embarquerait notamment, en option, une carte graphique Nvidia Quadro. De quoi faire de lui une station de travail puissante à destination des professionnels et des créatifs.

Pas de GeForce RTX en vue…

Avec cette puissance de feu supplémentaire, le Surface Book 3 serait en mesure de s’illustrer en calcul, mais aussi en IA ou en machine learning. Une nouveauté qui impliquerait toutefois une refonte du système d’alimentation — et potentiellement de dissipation — du terminal, pour répondre à des composants nettement plus gourmands en watts.

Du côté de la version 13,5 pouces du terminal, il ne faudrait pas s’attendre à un volet GPU aussi musclé. Microsoft miserait ici sur des processeurs Intel Core de 10e génération, couplés à des cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 16xx. Rien de particulièrement impressionnant donc, et il y a fort à parier qu’une part importante d’utilisateurs aurait préféré trouver une GeForce RTX 2060, par exemple, sur ce modèle.

En matière de mémoire vive et de stockage, les deux moutures de l’appareil pourraient compter sur 16 ou 32 Go de RAM, et sur un maximum de 1 To de SSD.

Des tarifs inchangés ou presque ?

Le Surface Go, petit frère spirituel des Surface Pro, profiterait lui aussi d’une refonte matérielle. De par sa nature abordable et surtout nomade, le produit ne profiterait bien entendu pas des mêmes composants que le Surface Book 3. Il faudrait ici compter sur des processeurs Intel entrée de gamme, comme les Pentium Gold.

Brad Sams estime néanmoins qu’une puce Intel Core M serait envisageable en option sur la petite tablette hybride de Microsoft. Les rumeurs évoquant l’ajout d’un SoC ARM 7c de Qualcomm sur le Surface Go 2 sont par contre balayées d’un revers de la main par le journaliste, qui ne les juge pas suffisamment fondées.

Toujours selon l’intéressé, ces deux nouveaux produits arriveraient sur le marché peu après l’événement printanier de Microsoft et à des tarifs similaires à ceux pratiqués actuellement pour les Surface Book 2 (proposés à partir de 1489 euros) et Surface Go de première génération (disponibles dès 449 euros).

Microsoft pourrait enfin profiter de sa conférence pour nous donner des nouvelles de ses Surface Earbuds, annoncés en octobre dernier, mais dont le lancement avait été repoussé « au printemps », sans plus de détail. Une nouvelle version du casque audio Surface Headphones pourrait enfin faire son apparition durant l’événement, qui devrait une nouvelle fois se tenir à New York. Notons que les nouveautés prédites par Brad Sams font écho aux prédictions énoncées par The Verge en décembre dernier. Il y a donc de bonnes chances qu’elles se concrétisent.