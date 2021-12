La nouvelle Huawei Watch 3 est déjà 100 € moins chère pour les fêtes de Noël

La Huawei Watch 3 est la dernière montre connectée du constructeur chinois. Elle est plus convaincante que les anciens modèles grâce à son nouveau logiciel garantissant une meilleure expérience utilisateur. Et aujourd'hui, elle est même plus intéressante qu'à son lancement puisque son prix passe de 369 euros à seulement 269 euros.

La Huawei Watch 3 a la particularité d’intégrer le nouveau système d’exploitation : HarmonyOS. Une première pour les wearables de la marque, qui va apporter de nombreuses améliorations par rapport aux générations précédentes. Cette montre connectée ne manque pas d’élégance et à de nombreux atouts, notamment son prix qui baisse de 100 euros pour devenir plus abordable.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch 3

La compatibilité avec la charge sans fil

Le bouton similaire à la Digital Crown de l’Apple Watch

Un bel écran AMOLED de 1,43 pouce avec Always-On

L’expérience utilisateur sous HarmonyOS (avec App Gallery)

Les nombreuses fonctions liées à la santé et le sport (dont SpO2)

Au lieu d’un prix barré à 369,99 euros, la montre connectée Huawei Watch 3 est dorénavant proposée à 269 euros sur Amazon, le meilleur prix proposé par le site. Vous pouvez également la retrouver au même prix sur le site Boulanger et Darty.

Une montre élégante assez imposante qui s’inspire de l’Apple Watch

Avec ses montres connectées, Huawei nous a habitués à des finitions élégantes, à la manière des montres horlogères. Pour son nouveau modèle, le constructeur affirme son savoir-faire en proposant un produit aux finitions soignées et aux matériaux de qualité. On retrouve un bel écran AMOLED de 1,43 pouce (466 x 466 pixels), qui est incurvé sur les bordures pour se fondre dans le boîtier en acier inoxydable. Même au dos, la montre respire le haut de gamme, avec une surface en céramique. Une fois sur votre poignée, cette montre est un véritable bijou, mais ne conviendra malheureusement pas à toutes les morphologies à cause de ses dimensions : 46,2 x 46,2 x 12,5 mm.

Au niveau du boîtier, on retrouve deux boutons, un en forme de pressoir et un autre en forme de couronne rotative, permettant de naviguer dans les menus. Assez similaire à la Digital Crown, Huawei se rapproche donc de l’expérience de l’Apple Watch. Cette couronne reprend les mêmes fonctionnalités, et va permettre non seulement d’ouvrir la liste des applications ou revenir à l’écran principal en appuyant dessus, mais va également servir à naviguer dans l’interface en la tournant d’un côté ou de l’autre. Et même au niveau de l’interface, on ressent une forte inspiration du système OS d’Apple. Avec le passage vers HarmonyOS, l’interface n’est plus la même, les applications ne sont plus sous forme de liste, mais apparaissent en grille, où il est possible de zoomer et dézoomer via la couronne. Si toutefois cette nouvelle disposition vous parez un peu trop cafouillis, la marque permet de retrouver un format vertical plus classique.

Un changement d’OS pour plus de fonctionnalités et une meilleure expérience

La nouvelle smartwatch de Huawei est la première à embarquer le nouveau système d’exploitation maison : HarmonyOS. Grâce à ce changement, vous pouvez installer directement les applications depuis la montre — vous n’aurez plus à télécharger sur votre smartphone l’application Huawei Mobile Services, et donc App Gallery. Le store n’est pas encore très complet, mais c’est tout de même un bon point pour l’avenir. La Huawei Watch 3 s’associera parfaitement avec un produit de la marque, pour profiter des features inédites, comme enregistrer des messages vocaux sur sa montre et les retrouver directement dans les mémos de son téléphone.

Pensée pour le sport, on a le droit à une centaine de programmes d’entraînement, dont la natation, pratique puisque la montre est étanche jusqi’à 5 ATM. Comme toute montre connectée, celle de Huawei est dotée de nombreux capteurs pour analyser vos mouvements et votre activité physique. On retrouve donc le capteur d’accélération, le gyroscope ou encore le capteur optique de fréquence cardiaque, mais aussi un capteur SpO2 pour un suivi complet. Pour une analyse plus poussée, vous pourrez consulter l’ensemble de vos données via l’application Huawei Health disponible sur App Gallery, le Play Store et l’App Store. Toutefois, il est regrettable de ne pas retrouver un électrocardiogramme, pourtant présent chez la concurrence. En attendant, Huawei pourrait bien proposer prochainement une montre connectée capable de mesurer la tension artérielle. Et, concernant l’autonomie, la Huawei Watch 3 tiendra environ deux jours — moins endurant qu’auparavant puisque les anciennes tenaient jusqu’à une semaine — un score assez classique par rapport à la concurrence donc.

Si vous souhaitez en savoir plus, ne vous invitons à lire notre test complet sur la Watch 3 de Huawei.

