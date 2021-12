Fire TV Stick : la clé HDMI d’Amazon est disponible à partir de 18 euros

En ce moment, Amazon relance une série de promotions sur ces différents modèles de Fire TV Stick. Cette petite clé HDMI qui se connecte à votre téléviseur vous permet d’installer de multiples applications de streaming. C'est la solution idéale pour connecter une TV qui ne l’était pas, et cela pour seulement 18 euros.

Investir dans une passerelle multimédia permet d’enrichir le contenu multimédia disponible sur votre téléviseur. Avec une configuration simple, rapide et intuitive, vous n’avez qu’à la brancher pour profiter d’un nouveau système d’exploitation sur votre téléviseur. Aujourd’hui, c’est l’occasion ou jamais de craquer pour la clé HDMI d’Amazon, car son Fire TV Stick est désormais disponible à moins de 20 euros.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick Lite

Un moyen efficace et abordable de connecter sa TV

Une interface simple et intuitive

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

Habituellement au prix de 29,99 euros, le Fire TV Stick Lite d’Amazon est à nouveau en promotion et passe à 18,99 euros seulement. Vous pouvez également retrouver les autres clés HDMI proposées par le géant du e-commerce en promotion. Il y a le Fire TV stick (avec des boutons supplémentaires sur la télécommande) qui passe à 22,99 euros au lieu de 39,99 euros.

Si vous souhaitez profiter de la 4K, les Fire TV Stick 4K et 4K Max profitent jusqu’à plus de 40 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Stick Lite d’Amazon. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une clé HDMI qui va à l’essentiel

Comme son nom l’indique le Fire TV Stick Lite est une version allégée donc moins chère que les autres modèles. La clé HDMI la plus abordable d’Amazon va à l’essentiel et fait naturellement quelques concessions, mais minimes. En effet, pour réduire la facture, la télécommande du Stick Lite est dépourvue de quelques fonctionnalités. Vous ne pourrez pas prendre le contrôle direct de la télévision : les boutons d’alimentation, de volume ou de mise en sourdine sont absents. Pas de bouton non plus Prime Video ou encore Netflix.

Ceci étant dit, la version Lite a quelques points communs avec le modèle classique, et sont animés par la même puce, qui permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide qu’auparavant dans l’interface. Ici, pas de 4K, mais une compatibilité avec du HDR et du streaming en 1080p à 60 images par seconde. Il n’inclut pas la prise en charge du Dolby Atmos pour le son, contrairement à la version classique. Outre cela, le Fire TV Stick Lite profite d’une capacité de stockage de 8 Go afin d’accueillir les applications et médias de votre choix. Avec cette clé HDMI, vous aurez l’essentiel pour vous connecter à votre TV dépourvue d’une connexion internet.

Un OS centré sur Amazon, mais pas que

Avec cette clé HDMI, vous profiterez bien évidemment de l’écosystème Fire OS qui promet une navigation fluide et ergonomique. Les services comme ceux d’Amazon tels que Prime Video et Amazon Music sont fortement mis en avant, mais on retrouve aussi les applications tierces comme Netflix, Spotify ou Molotov qu’il est possible de télécharger via le store. Enfin, la télécommande fournie permet de se balader facilement dans les menus et même contrôler entièrement votre TV. Elle embarque également un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu. Vous pourrez même baisser la luminosité de l’ampoule de votre salon pour créer une ambiance plus tamisée, tout ça à la voix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Fire TV Stick Lite (2020).

