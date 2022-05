Amazon vous propose de connecter votre TV pour moins de 20 euros

Brancher une clé HDMI à son téléviseur pour le connecter est aujourd'hui le moyen le plus simple de profiter d'une Smart TV. Certaines références sont même très accessibles, à l'image du Fire TV Stick Lite d'Amazon, qui est aujourd'hui disponible à 19 euros au lieu de 29 euros sur la plateforme.

Si les fonctions de votre téléviseur ne sont pas assez complètes, les boîtiers multimédias viendront combler ce manque. Mais ce sont tout de même les dongles HDMI qui, aujourd’hui, représentent de meilleures solutions puisqu’ils sont plus compacts et discrets. Vous pourrez ainsi profiter d’un tout nouveau système d’exploitation sur votre TV. Plusieurs modèles sont présents sur le marché, mais les Fire TV Stick d’Amazon figurent sur le haut du podium, grâce à leur très bon rapport qualité-prix. Le modèle Lite est celui qui nous intéresse le plus actuellement grâce à son prix qui chute sous les 20 euros.

Les points forts du Fire TV Stick Lite

Une clé HDMI à moindre coût

Des contenus en 1080p à 60 ips

La présence d’Alexa pour les requêtes vocales

Habituellement proposé à 29,99 euros, le Fire TV Stick Lite est désormais affiché à 19,99 euros sur Amazon.

Les autres passerelles multimédias d’Amazon profitent aussi de réductions. Le Fire TV Stick classique passe ainsi de 39,99 euros à 24,99 euros. Quant au Fire TV Stick 4K, il est proposé à 34,99 euros au lieu de 59,99 euros. Pour monter en gamme, vous pourrez aussi choisir le Fire TV Stick 4K Max qui se négocie à 39,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Une alternative compacte aux boîtiers multimédias

Si les clés HDMI comme les Fire TV Stick sont une bonne alternative aux box multimédias, c’est en grande partie grâce à leur format compact et nettement plus discret. Comme les autres modèles de la gamme d’Amazon, le Fire TV Stick Lite se présente donc sous la forme d’un dongle à brancher sur le port HDMI d’un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser son contenu, la solution d’Amazon se suffit à elle-même puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation. Son petit format le rend en plus facilement transportable.

Avec ce Fire TV Stick Lite, plus abordable que les autres versions, vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur bien fluide sous Fire OS, qui est naturellement centré sur les services proposés par Amazon. Prime Video sera évidemment de la partie, et vous proposera même une foule de suggestions de contenus basées sur votre profil. Même si le store d’applications est moins fourni que ses concurrents Apple et Android TV, vous pourrez tout de même télécharger d’autres applications phares comme Netflix, MyCanal, YouTube ou encore Molotov.

Pas de 4K, mais de nombreuses autres fonctionnalités

Le Fire TV Stick Lite est une version allégée du modèle classique. Alors, il faudra faire quelques concessions. On n’aura donc pas de Dolby Atmos pour le son ni de 4K ici contrairement aux Fire TV Stick 4K et 4K Max, mais on pourra tout de même profiter d’une compatibilité avec du HDR (HDR10 et HDR10+ y compris). Le streaming en 1080p à 60 images par seconde sera aussi de la partie. Autre petit bémol, mais moins gênant : la télécommande fournie comporte moins de boutons que celle des autres références. On ne pourra donc pas contrôler sa TV (volume, mise hors tension…), mais un bouton pour convoquer l’assistant Alexa sera évidemment présent, et c’est quand même le principal. Alexa pourra alors répondre à toutes vos requêtes vocales, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés présents chez vous, en appuyant simplement sur la touche prévue à cet effet.

Les autres solutions pour transformer votre TV

Si vous souhaitez aller regarder du côté de la concurrence avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias à choisir en 2022.

