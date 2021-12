Amazon baisse d’ores et déjà le prix de sa nouvelle Kindle Paperwhite

Amazon a renouvelé sa liseuse phare : la Kindle Paperwhite. Cette version 2021 vient améliorer de nombreux points qui font d'elle une meilleure liseuse : un écran plus affiné et plus grand, tout en gardant un format compact pour être facilement transportable. Mais elle vient surtout perfectionner l'expérience utilisateur en proposant de meilleures performances ainsi qu'une meilleure autonomie par rapport au modèle précédent. Bonne nouvelle, elle profite déjà d'une remise de 20 euros et passe à 119,99 euros au lieu de 139,99 euros.

Amazon propose depuis longtemps une large gamme de liseuses électroniques, qui connaissent un franc succès. Depuis 2018, le modèle Paperwhite bat son plein, mais commence tout de même à prendre de l’âge. L’entreprise américaine décide donc de remettre au goût du jour sa liseuse résistante à l’eau. Elle reprend bien évidemment ce qu’on aime tant dans les liseuses, c’est-à-dire la possibilité d’avoir des milliers de livres dans la poche, ou dans le sac. Ce nouveau modèle est déjà 20 euros moins cher.

Que propose la nouvelle Kindle Paperwhite ?

Un écran plus grand

De meilleures performances

Une autonomie améliorée

Et la présence d’un port USB-C

Lancée à 139,99 euros, la nouvelle liseuse Kindle Paperwhite 2021 (avec publicités) est en ce moment en promotion à 119,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kindle Paperwhite 2021 d’Amazon. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version améliorée pour plus de confort

Il aura fallu attendre trois ans pour que le géant Amazon renouvelle le modèle Papewhite et ce retour est plutôt réussi. En effet, cette nouvelle Kindle dispose à présent d’un écran de 6,8 pouces de 300ppp, soit 0,8 pouce de plus que le modèle précédent. Sachez toutefois que ce changement n’a pas de réel impact quant à l’encombrement de la liseuse, car la marque a tenu à conserver le même format compact tout en agrandissant l’écran. Il vient d’ailleurs s’affiner avec des bords plus fins qu’auparavant pour un meilleur confort en lecture. Amazon pense aussi à vous yeux, en laissant la possibilité de régler la teinte de l’écran de votre Kindle Paperwhite, d’une lumière blanche à une couleur plus chaude ou programmer quand changer la lumière, pour une expérience de lecture personnalisée. Il existe même un mode sombre, blanc sur noir, afin de lire à tout moment, de jour comme de nuit.

Plus performante et plus endurante (oui c’est possible)

À ce propos, lors de vos lectures avec l’écran sans reflet, vous pouvez lire dans toutes les conditions d’éclairage, d’autant plus que l’écran est désormais 10 % plus lumineux. Vous aurez également plus de faciliter à changer de page, c’est 20 % plus rapide que la version 2018. Cela va apporter plus de fluidité dans vos lectures et moins de latence. Autre changement et pas des moindres, c’est au niveau de l’autonomie. On sait déjà que l’un des gros points forts des liseuses et celles d’Amazon c’est leur endurance. Déjà costaud, le modèle 2018 affichait toujours après trois semaines d’utilisation 59 % de batterie lors de notre test. La version 2021 de la Paperwhite promet une autonomie de dix semaines, de quoi oublier très vite de la recharger. Enfin dernière évolution notable, la recharge s’effectue désormais grâce à un câble USB-C, permettant ainsi de s’aligner sur le standard du marché en termes de connectique — et donc éviter de devoir multiplier les chargeurs.

Toujours résistante à l’eau et des fonctionnalités pratiques

On retrouve les mêmes caractéristiques que le premier modèle à savoir son étanchéité. Elle est toujours résistante à l’eau grâce à sa certification IPX8, donc vous pourrez toujours être tranquille si vous avez l’habitude de lire dans votre baignoire et êtes un peu maladroit. Elle propose 8 Go de stockage, pour stocker une belle collection d’e-books, lesquels sont téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5,5 millions de références. Quelques fonctionnalités intéressantes sont aussi au programme, avec par exemple la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir automatiquement tous les mots recherchés dans le dictionnaire, ou encore ajuster la taille de la police pour limiter la fatigue des yeux.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la Kindle Paperwhite 2021 d’Amazon.

Kindle n’est pas la seule référence sur le marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Kindle Paperwhite (2021) d’Amazon, nous vous invitons à lire notre guide sur quelle liseuse électronique choisir en 2021 ? Kindle, Kobo ou une autre marque ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.