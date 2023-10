Amazon brade sa meilleure liseuse étanche juste avant son Prime Day de demain

La Kindle Paperwhite est bourrée de fonctionnalités pour rendre la meilleure expérience possible aux lecteurs. Juste avant les Jours Flash d'Amazon, un événement commercial ressemblant fortement au Prime Day, le prix de cette liseuse étanche est aujourd'hui plus abordable en passant de 159 euros à 129 euros.

En proposant sa Kindle Paperwhite, Amazon délivre une liseuse premium, qui se pare d’un grand écran, mais aussi de bonnes performances et d’une autonomie musclée pour vous adonner à la lecture. Elle donne bien évidemment la possibilité d’installer des milliers de livres, le tout dans un format de poche. Aujourd’hui, elle coûte près de 20 % de moins.

Les atouts de la Kindle Paperwhite

Un écran plus grand

Une autonomie améliorée

Et de meilleures performances

Au lieu d’un prix barré à 159,99 euros, la liseuse électronique Kindle Paperwhite (2021) avec publicité est remisée à 129,99 euros sur Amazon. Quant à la version sans publicité, elle est à 139,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Kindle Paperwite 2021. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Amazon Kindle Paperwhite 2021 au meilleur prix ?

Pourquoi choisir la Kindle Paperwhite en promotion ?

La liseuse Kindle Paperwhite 2021 peut accueillir des milliers de livres sans problème et lors de vos lectures, vous avez droit à une diagonale de 6,8 pouces de 300 ppp, avec des bordures d’écran plus affiner qu’auparavant. Un meilleur confort de lecture, notamment pour les yeux, car la luminosité de l’écran a été augmentée de 10 %. Vous pourrez aussi choisir l’intensité ou le rétroéclairage chaud, destiné à la lecture de nuit.

Cette liseuse offre une bonne fluidité en lecture et moins de latences lors des changements de pages, puisqu’elle est 20 % plus rapide que la version 2018. L’autonomie est, elle aussi, booster, avec une tenue de dix semaines d’après la marque, de quoi oublier très vite de la recharger. Quant à la recharge, elle s’effectue désormais via un câble USB-C. Elle est toujours résistante à l’eau grâce à sa certification IPX8, donc vous pourrez toujours être tranquille si vous avez l’habitude de lire dans votre baignoire et êtes un peu maladroit.

Vous souhaitez obtenir plus de détails ? Voici notre test sur la Kindle Paperwhite 2021 d’Amazon.

À côtés des Kindle d’Amazon, on a les Kobo de la Fnac, mais aussi d’autres marques présentes sur le marché, si vous souhaitez découvrir les différentes offres, voici nos recommandations des meilleures liseuses électroniques en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.