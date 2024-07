Kindle Paperwhite : la liseuse numérique phare d’Amazon tombe à son meilleur prix avec le Prime Day

Choisir quel livre emmener pendant ses vacances peut être un vrai dilemme et pour celles et ceux qui voudraient éviter d'emmener la moitié de leur bibliothèque dans leurs valises, il y a les liseuses numériques. Certes, c'est moins authentique, mais c'est beaucoup plus pratique à transporter et un livre numérique est moins cher qu'un vrai livre. Pendant le Prime Day, la Kindle Paperwhite est disponible à 134,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Pendant le Prime Day, les appareils estampillés Amazon comme l’enceinte connectée Echo ou le Fire Stick TV sont évidemment en promotion, et c’est également le cas des différentes liseuses numériques Kindle. La Paperwhite est d’ailleurs l’un des plus intéressants pour son rapport qualité-prix avantageux et un format agréable à utiliser. Quand bien même elle est un peu plus grande que la Kindle de base, elle reste facile à transporter et à ranger dans ses bagages. Pendant cette période, l’Amazon Kindle Paperwhite tombe à son meilleur prix grâce à une réduction de 20 %.

L’Amazon Kindle Paperwhite en quelques mots

Un écran plus grand et plus confortable

Une excellente autonomie avec recharge USB-C

Une liseuse étanche à emmener au bord de la piscine

Au lieu de 169,99 euros habituellement, l’Amazon Kindle Paperwhite est maintenant disponible en promotion à 134,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Amazon Kindle Paperwhite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une liseuse toute mignonne parfaite pour les vacances

Pour les personnes curieuses de tester pour la première fois une liseuse numérique, l’Amazon Kindle Paperwhite est un bon point de départ, en partie grâce à son format qui n’est pas du tout encombrant. Avec un poids de 205 g, elle pèse autant qu’un smartphone, tandis que son format de 6,8 pouces permet de la ranger facilement dans un sac (même un sac à main). Histoire d’en rajouter sur la touche écolo, Amazon précise que sa liseuse est conçue avec une grande part de matériaux recyclés, à l’instar de ses enceintes connectées. Surtout, elle est certifiée IPX8 pour en profiter au bord de la piscine.

Avec sa diagonale de 6,8 pouces et sa résolution de 300 PPP grâce à une définition de 1 648 x 1 236 pixels, la Kindle Paperwhite est confortable à lire. C’est ce que proposent également des liseuses haut de gamme. L’affichage est net et détaillé, pas besoin de plisser les yeux pour déchiffrer les caractères, d’autant plus que le confort de lecture est toujours assuré par le traitement anti-reflets qui donne un effet mat à l’écran le jour et par un rétroéclairage à intensité réglable la nuit. De plus, la température de l’éclairage est désormais réglable.

Capable de tenir les longues journées d’été

L’Amazon Kindle Paperwhite profite d’une bonne capacité de 16 Go. Selon le géant américain, cela représente environ 35 000 e-books, y a de quoi s’occuper. Pour ce qui est du format, un bon nombre sont pris en charge tels que AZW3, TXT, PDF et MOBI, mais on peut regretter que l’EPUB, le format plus populaire, ne soit pas pris en charge nativement et qu’il faille passer par un outil de conversion comme Calibre. Celles et ceux qui ont déjà eu une Kindle entre les mains ne devraient pas être trop dépaysés tant le logiciel ne bouge pas et est simple à appréhender.

La liseuse est capable de télécharger les e-books en Wi-Fi, il n’y a donc pas besoin de passer d’abord par son ordinateur ou son smartphone, mieux encore, elle embarque désormais une puce Bluetooth qui permet d’écouter les livres audio sur Audible. Enfin, la Kindle Paperwhite assure une autonomie de plusieurs semaines grâce à son écran E-Ink qui ne consomme que très peu d’énergie. Selon Amazon, la liseuse peut tenir 10 semaines à raison de 30 minutes de lecture par jour. Pour ce qui est de la recharge par USB-C, il faut attendre un peu moins de trois heures pour refaire entièrement le plein. La recharge sans-fil est aussi disponible.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazon Kindle Paperwhite.

