Prime Day : les meilleures 8 références TV et vidéoprojecteurs en promotion sur Amazon

Il y a des promotions côté TV pendant le Prime Day d'Amazon. Mais aussi sur des vidéoprojecteurs et des boîtiers multimédia. Pour vous y retrouver, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons dans ces catégories.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau TV, plutôt d’un vidéoprojecteur ou bien d’un boîtier multimédia ? Le Prime Day 2024 vient de se lancer et ce sont plusieurs modèles différents qui bénéficient de promotions très intéressantes. Afin de vous orienter au mieux, l’équipe Bons Plans de Frandroid a sélectionné pour vous les meilleures offres du moment.

Les meilleures offres de téléviseurs pendant le Prime Day

Philips Ambilight 55PUS8109 série 2024 : une bonne expérience de visionnage sur un TV LED, c’est possible grâce à l’Ambilight

Que propose le TV Philips 55PUS8109 ?

Une dalle 55 pouces avec l’Ambilight

Compatible 4K HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des ports HDMI 2.1 et la technologie VRR

Sans oublier TitanOS

Avec un prix conseillé à 899 euros, puis réduit à 599,99 euros, le téléviseur Philips 55PUS8109 est aujourd’hui remisé à 479 euros sur Amazon.

Nokia TV 4K QLED 65 pouces : un grand écran Qled agréable à regarder

Quels sont les atouts de ce TV Nokia ?

Un grand écran Qled de 65 pouces

Compatible 4K, HDR, Dolby Digital

L’interface Android TV et Chromecast intégré

De base à 749 euros, le téléviseur Nokia Qled de 65 pouces se négocie à l’occasion du Prime Day à seulement 469 euros sur Amazon.

Sony TV Bravia – KD-43X80L : un petit TV de qualité

En quoi ce TV Sony est-il intéressant ?

Une petite dalle de 43 pouces compatible 4K

La technologie Bravia de Sony

L’interface Google TV et ses avantages

Vendu à 799 euros, le téléviseur Sony Bravia KD-43X80L bénéficie de 25 % de remise et s’affiche maintenant à 599 euros sur le site Amazon.

Samsung The Frame 32” 2023 : un TV en forme de tableau qui sait se faire discret

Le Samsung The Frame TQ50LS03B en bref

Une dalle QLED de 32 pouces en 4K

La compatibilité 4K, HDR 10+

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 499 euros habituellement, le Samsung The Frame 2023 32LS03 voit son prix passer à 337,25 euros seulement sur Amazon.

LG TV LED 2023 70UR8000 : ce n’est pas de l’OLED, mais au moins c’est grand

Les points à retenir du TV LG 70UR8000

Une dalle LED UHD de 70 pouces

Compatible HDR10, HDR HLG et HDR10 Pro)

L’interface WebOS

Au lieu de 999 euros à son lancement puis remisé à 899 euros sur Amazon, le TV LG 70UR8000 est actuellement en promotion à 569 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Nvidia Shield TV : la meilleure box Android TV en promo

Pourquoi on apprécie le Nvidia Shield TV ?

Un petit boitier puissant

Avec des contenus en 4K HDR avec une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos

Toutes les fonctionnalités « gaming » de Nvidia

De base à 159 euros, le modèle 2019 du Nvidia Shield TV est aujourd’hui en promotion à 124,99 euros sur Amazon. Il y a d’ailleurs 1 mois offert GeForce Now. Le modèle Pro est quant à lui proposé à 184,99 euros contre 219 euros habituellement.

Amazon Fire TV Stick : un dongle HDMI pas cher pour connecter votre TV

L’Amazon Fire TV Stick, c’est quoi ?

Une télécommande pratique et un OS simple et intuitif (Fire OS)

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

De base à 44,99 euros, le dongle HDMI Fire TV Stick est proposé en promotion à 25,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Mogo 2 Pro

Les avantages du Xgimi Mogo 2 Pro

Un vidéoprojecteur compact, facile à déplacer

Capable de diffuser une image en Full HD jusqu’à 120″

L’interface Android TV

Envie d’en découvrir plus sur le produit ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Xgimi Mogo 2 Pro.

Lancé à 599 euros, puis réduit à 469 euros, le vidéoprojecteur Xgimi Mogo 2 Pro s’affiche à un prix plus doux pendant le Prime Day : 369 euros seulement sur Amazon.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.