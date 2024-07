Amazon brade un grand nombre d’objets connectés lors du Prime Day : les 8 meilleures offres

Si vous cherchez à rendre votre maison plus intelligente, le Prime Day est l’occasion parfaite pour craquer ! De nombreuses promotions sont disponibles pour des enceintes, des montres ou électroménagers connectés et nous avons sélectionné les meilleures pour vous dans cet article.

Durant les soldes d’été se déroule le Prime Day d’Amazon. Un évènement qui est aussi synonyme de très belles offres sur de nombreux produits high-tech et les objets connectés ne font pas exception ! Retrouvez les meilleures promotions pour pouvoir transformer votre maison en maison connectée sans vous ruiner.

Les meilleures offres d’objets connectés lors du Prime Day

Google Pixel Watch 2 : une version améliorée qui devient financièrement intéressante

Les points forts de la Google Pixel Watch 2

Un design soigné

La richesse de l’écosystème Wear OS

Un capteur cardiaque très précis

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Pixel Watch 2.

Au lieu de 399 euros habituellement, la Google Pixel Watch 2 est maintenant disponible en promotion à 299 euros sur Amazon.

Garmin Vivoactive 5 : un petit coach efficace au poignet

Ce que propose la Garmin Vivoactive 5

Un écran OLED lumineux

Des capteurs précis et pertinents

De très nombreuses données de sport et santé

Plus de détails dans notre test complet de la Garmin Vivoactive 5.

Lancée à 299 euros, la Garmin Vivoactive 5 est désormais disponible à 196,99 euros sur Amazon.

iRobot Roomba J7+ : une référence ultra efficace au quotidien

Les points forts de l’iRobot Roomba j7+

Une bonne puissance d’aspiration

Une excellente détection des obstacles

Une cartographie évolutive

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iRobot Roomba j7+.

Auparavant proposé à 999 euros, l’iRobot Roomba j7+ est désormais affiché à 449 euros sur Amazon.

Garmin Fenix 7 : le plus complet des modèles pour les entraînements

Les points forts de la Garmin Fenix 7

Une montre robuste et endurante

Un excellent suivi des données

Un GPS très précis

Des nouveaux modes pratiques

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Garmin Fenix 7.

Auparavant affichée à 699 euros, la Garmin Fenix 7 est désormais disponible à 359 euros sur Amazon.

Pack Arlo Pro 5 (lot de 4 caméras) : un système de surveillance excellent

Ce qu’il faut retenir du pack Arlo Pro 5

Une caméra de surveillance qui filme en 2K

Un projecteur et une alarme intégrés

Détecte les mouvements de jour comme de nuit

Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre test complet sur la caméra Arlo Pro 5.

Initialement affiché à 799,99 euros, le kit comportant quatre caméras Arlo Pro 5 est désormais proposé à 399,99 euros sur le site d’Amazon.

Amazfit Active (42 mm) : une montre façon Apple Watch à petit prix

Que propose l’Amazfit Active ?

Un design proche de l’Apple Watch

Assure un bon suivi de l’activité physique et la santé

Une autonomie musclée

De base à 149,90 euros, l’Amazfit Active (42mm) se trouve actuellement en promotion à 109,90 euros sur Amazon.

Amazon Echo pop : une mini enceinte connectée pratique

L’Amazon Echo Pop en quelques points

Un design aussi petit que mignon

Des micros efficaces

L’assistant vocal Alexa intégré

Au lieu de 54,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Pop passe aujourd’hui à 19,99 euros sur Amazon grâce au Prime Day.

Amazon Blink Video Doorbell :

Les points essentiels de la Blink Video Doorbell

Filme en 1080p le jour, en HD infrarouge la nuit

Un angle de vision de 135°

La détection de mouvements et l’audio bidirectionnel

Initialement proposée à 69,99 euros, la Blink Video Doorbell est désormais affichée à 34,99 euros sur Amazon.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Les meilleures offres du Prime Day

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.