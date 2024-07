Le Prime Day vous aide à préparer la rentrée : les 10 meilleurs deals PC portables et tablettes

Amazon vient de lancer son Prime Day. Et pour ce premier jour, il y a de belles affaires à saisir, tout particulièrement sur les appareils informatiques, comme les PC portables et les tablettes. Retrouvez ici les meilleures offres disponibles en promotion !

Le Prime Day est de retour pour la première fois en cette année 2024 et le programme semble être très satisfaisant pour les membres Amazon Prime. Il y a eu une tonne d’offres sur les meilleurs produits Tech, notamment du côté des PC portables et des tablettes. Si vous êtes à la recherche de l’un de ses produits, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection.

Les meilleures offres PC portables et tablettes du Prime Day

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez toujours vous diriger vers nos différents guides : les meilleurs pc portables, les meilleurs pc portables gamer, les meilleures tablettes et les meilleures tablettes pas chères.

Apple iPad 10 : l’iPad familial de plus en plus abordable

Que propose l’Apple iPad 10 (2022) ?

Un design et des finitions travaillés

Un écran bien calibré

La puissance de sa puce A14 Bionic

iPadOS, toujours un plaisir à manipuler

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad 10 (2022).

Au lieu de 589 euros au lancement et maintenant affiché à 439 euros sur le site officiel de la Pomme, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est actuellement disponible en promotion à 364,80 euros sur Amazon.

Google Pixel Tablet : la Pixel Experience sur une tablette

Les atouts de la Pixel Tablet

Un écran de qualité

Les fonctionnalités Pixel

Un dock muni d’une enceinte

Plus de détails dans notre test complet de la Google Pixel Tablet.

Lancée à 679 euros, la Google Pixel Tablet est désormais proposée à 469 euros sur Amazon, avec station de recharge.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ : une tablette haut de gamme avec de légers compromis

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

Un joli design avec un écran sublime (Amoled, WCXGA, et 90 Hz)

L’interface One UI 6 basé Android 14 est un plaisir à utiliser

Une grosse autonomie

Obtenez plus d’informations dans notre test sur la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus.

Au lieu de 799 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus (256 Go) est aujourd’hui en promotion à 599 euros sur le site d’Amazon, avec un S-Pend et un chargeur 25 W inclut.

Lenovo Tab M10 : une tablette pratique pour les petits budgets

Qu’attendre de la Lenovo Tab M10 Gen 3 ?

Une tablette compacte

Un écran LCD de 10,1 pouces Full HD

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au départ à 219 euros, la Lenovo Tab M10 Gen 3 est maintenant disponible en promotion à 149,90 euros chez Amazon.

Xiaomi Pad 6 : la tablette Android à l’excellent rapport qualité-prix

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Pad 6

Son écran 11 pouces rafraichi à 144 Hz

Ses bonnes performances, même en jeu

Son autonomie conséquente grâce à sa batterie de 8.840 mAh

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Xiaomi Pad 6.

De base à 399,90 euros dans sa version 128 Go, la Xiaomi Pad 6 se négocie aujourd’hui à 247,94 euros sur Amazon.

Asus Chromebook Plus : un laptop efficace sous ChromeOS

L’Asus Chromebook Plus CX3402 en bref

Une dalle IPS-LCD de 14 pouces en FHD

Propulsé par un Intel Core i3 de 12e génération et 8 Go de RAM

Silencieux et endurant

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Chromebook Plus CX34 (CX3402).

Avec un prix barré à 349 euros, l’Asus Chromebook Plus CX3402CBA est en ce moment proposé à 279 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Pro 9 : un PC 2-en-1 parfait pour la bureautique

Le Microsoft Surface Pro 9 en quelques mots

Un pack avec clavier et stylet inclus

Les performances de l’Intel Core de 12ᵉ génération

Un design inégalable

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Microsoft Surface Pro 9 (avec Intel Core i7).

De base proposée à 1 299 euros, la Surface Pro 9 (Core i5) voit son prix passé à 699 euros durant le Prime Day d’Amazon.

Apple MacBook Air M2 : un ultraportable que l’on recommande les yeux fermés

L’Apple MacBook Air M2, c’est quoi ?

Un écran bien calibré

Un rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple MacBook Air 13 M2 2022.

Lancé à 1 499 euros, puis réduit à 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment proposé à 999 euros lors du Prime Day d’Amazon.

MSI Thin GF63 : pour les gamer exigeants et nomades

Les principales caractéristiques du MSI GF63 Thin

Un châssis fin pour un laptop gaming

i5 12450H+ RTX 4060 + 512 Go de SSD + 16 Go de RAM

Un écran 15,6 pouces IPS Full HD à 144 Hz

Vendu de base à de 1 005,81 euros, le MSI GF63 Thin (12VF-263FR) est actuellement remisé à 899 euros chez Amazon pendant le Prime Day.

On trouve aussi le Dell G15 animé par un i7-13650HX associé avec une RTX 4060 qui se trouve en promotion à 999 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.

Asus Zenbook UX3405MA

Les points positifs de l’Asus Zenbook 14 OLED

Un design sobre et élégant

Un magnifique écran OLED

Un combo Core i9-185H + 32 Go de RAM + SSD de 1 To

Initialement affiché à 1 599 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED est actuellement en promotion à 1 299,99 euros chez Amazon.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

