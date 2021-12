La montre connectée Withings ScanWatch profite d’une réduction de 50 euros, juste à temps pour Noël

L'excellente ScanWatch de Withings propose un suivi sportif, cardiaque, mais aussi respiratoire. Véritable fleuron de l'univers des montres connectées spécialisées sur la santé, elle profite en ce moment de 17 % de réduction chez Darty.

Sur le marché des montres connectées, les différentes fonctionnalités liées à la santé et à l’activité sportive sont devenues omniprésentes. La marque française Withings s’est donc spécialisée sur les objets connectés orientés santé. La ScanWatch possède la particularité d’analyser en continu les paramètres vitaux de l’utilisateur pour détecter tout problème cardiaque ou respiratoire. Bonne nouvelle : en format 38 mm, cette montre hybride est actuellement en promotion chez Darty, chez qui elle bénéficie de 17 % de réduction.

La montre Withings ScanWatch en quelques mots

Le suivi complet de votre santé à votre poignet

Une montre au design léché

Une autonomie jusqu’à 30 jours

Initialement proposée au tarif de 279,99 euros, la montre hybride Withings ScanWatch est présentement affichée à 229,99 euros, soit une réduction de 50 euros. Cela vaut pour les deux coloris disponibles, le blanc et le noir.

À noter qu’en commandant aujourd’hui, elle arrivera au pied du sapin avant Noël !

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Withings ScanWatch. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Une montre hybride élégante

La ScanWatch de Withings n’a rien à voir avec les modèles d’Apple : en tant que montre hybride, elle prend la forme d’une montre tout à fait classique, au design sobre et élégant. Différents bracelets, sport ou cuir, sont proposés.

Son petit écran circulaire PMOLED de 1,3 cm de diamètre est installé derrière un verre saphir résistant, aux côtés des deux aiguilles qui affichent tout simplement l’heure, et de celle qui indique le nombre de pas parcourus. Deux tailles sont disponibles : 38 mm, comme celle qui est actuellement en promotion, ou bien 42 mm. À noter qu’en coloris noir, l’écran se fera plus discret qu’en blanc.

La ScanWatch surveille votre santé et votre activité sportive

Côtés fonctionnalités, la ScanWatch se démarque de ses concurrents à sa sortie. Elle est en effet la première montre créée capable de détecter la fibrillation auriculaire. Elle repère ainsi tout rythme cardiaque faible ou élevé grâce à son capteur permettant de réaliser un électrocardiogramme.

Outre les fonctions de surveillance cardiaque, elle mesure le taux d’oxygène dans le sang ainsi que votre respiration. Portée la nuit, elle signalera la moindre perturbation respiratoire, et permettra ainsi de détecter des signes d’apnée du sommeil. Elle vous fournira de surcroit un suivi des différentes phases de sommeil (léger, profond, paradoxal).

La ScanWatch est aussi adaptée aux sportifs et sportives : nombre de pas, calories brulées, distance parcourue… elle vous dira tout. En la reliant à l’appli Health Mate, vous pourrez consulter tout un tas de graphiques, conseils, ainsi qu’un suivi complet de votre activité. Son mode entrainement regroupe d’ailleurs plus de 30 sports différents et peut être couplé avec la fonction GPS.

Dernier atout de la ScanWatch, et pas des moindres : son autonomie record. Elle pourra ainsi, selon les modes d’utilisation, tenir jusqu’à un mois à votre poignet sans avoir besoin d’être rechargée.

Pour découvrir plus en détail la ScanWatch, vous pouvez lire notre test détaillé de la montre hybride de Withings.

Les montres connectées santé : pour aller plus loin

Un peu perdu(e) dans l’univers des montres connectées ? Nous vous conseillons de consulter notre guide d’achat des meilleures montres connectées en 2021.

