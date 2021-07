La montre connectée Withings Scanwatch bénéficie d’une réduction de 50 €

La santé connectée passe encore un cap. Withings a présenté sa nouvelle ScanWatch, une montre capable de détecter des troubles du rythme cardiaque et des symptômes d'apnée du sommeil. Une montre orientée santé qui est en ce moment soldée à -18% sur Amazon.

Sur le marché des montres connectées, la santé est devenue un élément omniprésent. Afin de lutter contre la concurrence de l’Apple Watch ou encore celle de Samsung, la marque française Withings ne compte pas être à la traîne et se faire distancer. Spécialiste dans les objets connectés orientés santé, Withings propose sa Scanwatch qui a la particularité d’offrir une analyse complète de votre cœur. Elle profite donc de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé. On la trouve actuellement avec 50 euros de réduction lors des soldes d’été.

La montre connectée de Withings, c’est quoi ?

Un design soigné comme un bijou

Un suivi complet de votre santé

Une autonomie impressionnante

Auparavant proposé à 279,95 euros, la montre connectée Withings Scanwatch est maintenant disponible en promotion à 229,95 euros sur Amazon.

Une montre hybride

Au premier abord, la montre de Withings n’a rien de ressemblant aux montres connectées de la marque à la Pomme. La marque française a conçu une montre connectée avec une apparence sobre et élégante, à la manière d’une montre classique. Elle offre un design premium notamment avec ses différents bracelets en cuir ou bien sport.

La Scanwatch dispose d’un écran PMOLED de 1,3 centimètre de diamètre avec un verre saphir résistant même aux égratignures, et conçu pour durer de nombreuses années. Elle existe en deux boîtiers à savoir 38 et 42 mm. Sur la droite, on retrouve la couronne digitale qui permettra de faire défiler facilement les menus et pourra également faire office de bouton en la pressant pour sélectionner.

Attentive à votre cœur

Avant tout, cette montre se distingue de la concurrence de par ses fonctionnalités. En effet, développée avec des cardiologues et des chercheurs, elle est ainsi la première montre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire, ou le rythme cardiaque normal et surveillez la fréquence cardiaque faible et élevée en seulement 30 secondes via l’ECG. Pour ce faire, il suffit de poser son doigt sur le côté de la montre et le scan se réalise à travers votre corps à l’aide des trois électrodes présentes au dos pour obtenir le résultat le plus précis possible.

Mais aussi à votre respiration

La montre a été conçue également pour surveiller votre nuit et signaler la moindre perturbation respiratoire qui pourrait être le signe d’une apnée du sommeil. Cela est possible grâce à la présence du capteur PPG qui sera également capable de surveiller la saturation en oxygène, les fréquences cardiaques et respiratoires et les mouvements tout au long de la nuit. Elle est aussi porteuse d’un capteur de saturation du sang en oxygène capable de quantifier le taux d’oxygène sanguin afin de détecter un éventuel manque d’oxygène. Elle sera évidemment capable de suivre votre sommeil (léger ou profond).

Un suivi sportif

Qui dit montre connectée, dit bien sûr suivi sportif. Cette montre calcul le nombre de pas, calories, nombre d’étages montés, distance parcourue. Courez, nagez ou faites du vélo, ScanWatch reconnaît automatiquement votre activité et l’enregistre dans l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android). Enregistrant toutes vos données, vous aurez des représentations graphiques, des conseils personnalisés et un suivi complet de vos activités.

Elle propose un Mode entraînement regroupant plus de 30 sports. Ce mode indique la durée de votre entraînement et enregistre en permanence votre fréquence cardiaque et vos mouvements. Il peut être utilisé avec la fonction GPS afin d’obtenir votre parcours. La montre est étanche jusqu’à 50 m et fournira bientôt une analyse avancée de la nage (durée, longueurs, distances, calories, nombre de mouvements).

Une montre connectée une longue durée

Pour finir, la ScanWatch annonce une autonomie de 30 jours, une belle prouesse. Il n’y aura donc plus d’inquiétude à avoir face à cette batterie longue durée.

