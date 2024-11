Pourquoi attendre le Black Friday quand cette montre connectée Xiaomi coûte seulement 25 € ?

Le prix des montres connectĂ©es ne convient pas toujours Ă toutes les bourses. Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la Xiaomi Redmi Watch 3 Active, une montre qui va Ă l’essentiel et dont le prix a Ă©tĂ© divisĂ© par 2 sur Cdiscount.Â

Xiaomi Redmi Watch 3 Active choix cadran // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

La Redmi Watch 3 Active de Xiaomi suit la mĂŞme philosophie que celle des tĂ©lĂ©phones de la marque. C’est-Ă -dire proposer un appareil fonctionnel et efficace Ă un prix très attractif. MĂŞme avec quelques concessions faites pour abaisser la facture, elle propose des fonctionnalitĂ©s intĂ©ressantes pour les personnes qui souhaitent s’essayer Ă ce type de produit, sans dĂ©penser une grande fortune. Et ça tombe bien, aujourd’hui son prix est divisĂ© par deux.

Que propose la Xiaomi Redmi Watch 3 Active ?

Un grand Ă©cran lumineux

Une bonne endurance

Un tarif accessible

Vendu à 49,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 3 Active est désormais affichée à 25,99 euros sur le site Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Redmi Watch 3 Active. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une allure Ă l’Apple Watch ou presque

Au premier coup d’Ĺ“il, on pourrait confondre la Redmi Watch 3 Active avec une montre de la marque Ă la Pomme grâce Ă son boitier lĂ©gèrement rectangulaire et ses bords arrondis. La comparaison s’arrĂŞte rapidement, puisque Xiaomi utilise des matĂ©riaux en plastiques moins nobles, mais qui est pratique pour une utilisation sportive avec son bracelet en silicone.

Ă€ l’avant, l’Ă©cran dĂ©ploie une surface d’affichage gĂ©nĂ©reuse de 1,83 pouce de diagonale, dans une rĂ©solution de 240Ă—280 pixels, soit une densitĂ© de 202 pixels par pouce. La marque fait le choix d’une dalle LCD avec une luminositĂ© maximale de 450 cd/m². Durant notre test, l’Ă©cran s’est rĂ©vĂ©lĂ© ĂŞtre assez lumineux pour une utilisation en plein soleil, ce qui est un bon point pour cette montre. On regrettera l’absence d’un mode always-on permettant Ă l’Ă©cran de rester allumĂ© en permanence.

Un suivi correct

Pour une smartwatch Ă petit prix, la Watch 3 Active ne lĂ©sine pas sur les fonctionnalitĂ©s liĂ©es au domaine de la santĂ©. Consultables depuis votre poignet ou sur l’application, les donnĂ©es mesurĂ©es par les capteurs comprennent la frĂ©quence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin (SpO2) et le nombre de pas effectuĂ©s au quotidien. TournĂ©e vers une utilisation pour le sport, elle se targue d’offrir un suivi pour 110 sports diffĂ©rents. Si la liste est longue, les classiques sont Ă©videmment de la partie, comme la course Ă pied en extĂ©rieur ou sur tapis, le vĂ©lo en plein air ou d’intĂ©rieur, le rameur ou la randonnĂ©e.

On trouve mĂŞme quelques originalitĂ©s comme les flĂ©chettes, le frisbee, le cerf-volant ou encore le TaĂŻ Chi. En revanche, ce modèle ne dispose pas de GPS intĂ©grĂ©. De ce fait, il faudra utiliser celui de votre smartphone. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la firme chinoise promet jusqu’Ă douze jours en utilisation normale et huit jours en l’utilisant de façon intensive. De notre cĂ´tĂ©, elle a tenu que cinq jours avec luminositĂ© au maximum et le suivi du sommeil activĂ©. On reste en dessous des prĂ©dictions du constructeur, mais cela reste correct, surtout quand d’autres montres haut de gamme tiennent deux jours.

N’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Xiaomi Redmi Watch 3 Active pour en savoir plus.

