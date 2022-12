FrandroidOffreMoi une belle montre connectée de Withings

Avec le jour 6 de notre calendrier de l'Avent, le concours #FrandroidOffreMoi sur Facebook, Twitter et Instagram, donne l'opportunité de gagner une montre connectée Withings ScanWatch de 42 mm. On vous explique comment participer.

On continue notre petit bonhomme de chemin. Le concours #FrandroidOffreMoi organisé sur nos réseaux sociaux se poursuit avec, aujourd’hui, la sixième case du calendrier de l’Avent. Vous avez l’occasion de remporter une montre connectée ScanWatch signée Withings.

Jour 6 : une montre connectée ScanWatch

La Withings ScanWatch est une montre connectée qui ne manque pas de qualité. Il faut en effet savoir qu’elle est vraiment très spécialisée dans le suivi de santé et offre ainsi des mesures complètes (notamment grâce à son ECG et son suivi de l’apnée du sommeil). Le tout dans un design sobrement séduisant et en proposant une grande autonomie.

Avec notre concours, vous pouvez la gagner dans son format 42 mm.

Comment gagner cette montre connectée

Sur Twitter

Participez à notre concours sur Twitter en retweetant et likant notre tweet et en publiant vous-même un message avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et le nom du produit ScanWatch 42 mm. Il faut aussi suivre les comptes de Frandroid et de Withings FR.

Instagram

Le concours a lieu aussi sur Instagram. Là, il faut taguer deux personnes de votre entourage qui aimeraient avoir une montre connectée, partager dans votre story et vous abonner aux comptes de Frandroid et de Withings France.

Facebook

Sur Facebook, il suffit de commenter en nous disant qui, selon vous, adorerait donner l’heure avec cette montre.

