FrandroidOffreMoi une montre connectée qui prend soin de moi

Vous rêvez d'une nouvelle montre connectée ? Bonne nouvelle, la sixième case du calendrier de l'Avent Frandroid contient une Withings ScanWatch !

Au sixième jour, Dieu créa l’homme à son image… Mais au septième jour, alors qu’il aurait pu créer la montre connectée, il a préféré se reposer. Heureusement, vous pouvez compter sur Withings et sur Frandroid pour vous donner une chance d’en gagner une dès le sixième jour du grand calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi, sur Twitter, Facebook et Instagram.

Jour 6 : une montre Withings ScanWatch

La ScanWatch de Withings n’est pas une montre connectée comme les autres. Plutôt que de proposer un grand écran tactile comme ses concurrentes, la Withings ScanWatch arbore un cadran mécanique avec ses traditionnelles aiguilles, et un petit écran non tactile affichant certaines informations. Cela lui permet notamment de prétendre à une autonomie de plus de 30 jours, ce qui est exceptionnel sur ce marché où dépasser les 72 heures est déjà plutôt rare.

Moins « gadget », la ScanWatch se concentre sur l’essentiel : garder à l’œil vos métriques de santé grâce à ses nombreux capteurs (ECG, SpO2, VO2max…). Autant dire qu’elle est capable de prendre soin de vous sans pour autant se faire remarquer. Des qualités qui lui ont valu une note de 8/10 lors de notre test complet.

Comment gagner la Withings ScanWatch ?

Sur Twitter

Pour participer sur Twitter, suivez @WithingsFR et @Frandroid, retweetez et likez le tweet ci-dessous et tweetez « #FrandroidOffreMoi la ScanWatch ».

CONCOURS JOUR 6 🥳 Gagnez une montre connectée hybride ScanWatch de Withings ⌚️ Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi la ScanWatch

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @WithingsFR TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/ztNAndhEvs — Frandroid (@Frandroid) December 6, 2021

Sur Instagram

Suivez @frandroid_off et @WithingsFrance, likez le post et mentionnez un·e ami·e dans les commentaires.

Sur Facebook

Suivez la page de Frandroid et laissez un commentaire sur le post ci-dessous.

