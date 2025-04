Test du Withings BeamO : plus qu’un thermomètre connecté, une redéfinition du suivi de santé

Avec le BeaMo, la marque française Withings propose un capteur de santé à tout faire : stéthoscope, thermomètre, électrocardiogramme et oxymètre de pouls. Voici son test complet.

Le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Un an et demi après son annonce officielle lors du CES 2024 de Las Vegas, la marque française Withings propose désormais sur le marché son BeamO.

Ă€ l’instar du prĂ©cĂ©dent Withings Thermo, lancĂ© en 2016, il s’agit d’un thermomètre connectĂ© qui va permettre de prendre votre tempĂ©rature pour l’intĂ©grer par la suite Ă votre profil Withings. Cependant, le BeamO va bien plus loin et ne se contente pas de la tempĂ©rature. Oxymètre de pouls, Ă©lectrocardiogramme et stĂ©thoscope, il s’agit d’un vĂ©ritable appareil Ă tout faire pour la santĂ© Ă la maison.

De quoi justifier son prix de 249 euros ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet du Withings BeamO.

Un design compact pour son cabinet de pharmacie

Le BeamO se prĂ©sente comme une petite barre d’un format de 3,7 x 1,9 x 13,6 cm pour un poids de 80 grammes. Il s’agit d’un petit appareil blanc qui se rangera plutĂ´t facilement dans un cabinet Ă pharmacie, aux cĂ´tĂ©s d’un thermomètre classique, d’un flacon de dĂ©sinfectant ou de disques de coton.

Le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Bon point, Withings propose par ailleurs une petite pochette en tissus souple qui va permettre de retrouver le BeamO d’un coup d’Ĺ“il lorsqu’il est rangĂ©.

La pochette rouge du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’appareil est par ailleurs Ă©quipĂ© d’un petit Ă©cran rectangulaire de 1,9 pouce et 170 x 320 pixels utilisant une technologie LCD TFT. La marque aurait très bien pu se contenter d’un Ă©cran monochrome, mais propose ici une dalle en couleurs plutĂ´t pratique pour certaines fonctions, comme on le verra plus tard.

LĂ©ger bĂ©mol cependant, l’Ă©cran n’est pas particulièrement lumineux, mĂŞme si cela s’explique essentiellement par l’orientation du produit, destinĂ© Ă ĂŞtre utilisĂ© chez soi. En intĂ©rieur, la luminositĂ© s’avère largement suffisante.

Le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’ingĂ©niositĂ© du Withings BeamO rĂ©side dans l’intĂ©gration de diffĂ©rents capteurs en fonction de lĂ oĂą on l’oriente. Si l’essentiel de l’appareil est conçu en plastique blanc, sur l’une des tranches longues, on va retrouver les deux Ă©lectrodes en acier inoxydable et le capteur optique pour la mesure de SpO2 et l’Ă©lectrocardiogramme. Sur l’un des bouts, Withings a positionnĂ© un capteur de tempĂ©rature et, sur l’autre, une surface en silicone permettant l’utilisation du mode stĂ©thoscope. Enfin, sur la dernière tranche, on va retrouver une seule prise USB-C, utilisĂ©e aussi bien pour la recharge que pour l’Ă©coute du stĂ©thoscope par un casque ou des Ă©couteurs.

La version initiale du BeamO La version finale du BeamO

Dernier point Ă souligner, Withings n’est pas restĂ© les bras croisĂ©s pendant les deux ans. La marque française a amĂ©liorĂ© le design du BeamO depuis sa prĂ©sentation initiale, notamment au niveau des contrĂ´les. Alors que l’appareil embarquait alors une sorte de stick faisant office de bouton directionnel, elle a optĂ©, sur le produit final, pour un disque avec quatre boutons de direction, ainsi qu’un bouton central pour valider. Bon point, ces contrĂ´les se fondent parfaitement sur le revĂŞtement noir de l’Ă©cran.

Interface et connectivité : la simplicité avant tout

La configuration initiale du BeamO se fait très simplement. Il vous suffit d’installer l’application Withings sur votre smartphone Android ou sur votre iPhone, puis de sĂ©lectionner l’icĂ´ne en haut Ă droite pour ajouter un appareil.

Dès lors, en appuyant sur le bouton principal du BeamO, vous pourrez suivre les menus, valider le code affichĂ© Ă l’Ă©cran du capteur dans l’application Withings, puis connecter l’appareil Ă votre rĂ©seau Wi-Fi.

Une fois le BeamO configurĂ©, il nous accueille avec un menu pour le mois simple, permettant de sĂ©lectionner l’utilisateur qui compte l’utiliser, ainsi que les rĂ©glages.

Le choix du profil sur le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Puisque le BeamO est connectĂ© Ă votre compte Withings, il va permettre par exemple d’identifier les diffĂ©rents utilisateurs de votre domicile liĂ©s Ă votre compte Withings. C’est pratique par exemple si vous avez dĂ©jĂ une balance connectĂ©e de la marque française. Jusqu’Ă huit profils peuvent ĂŞtre crĂ©Ă©s, et l’appareil intègre aussi un mode invitĂ©, pour les personnes de passage — ou pour les dĂ©monstrations aux collègues.

Après avoir choisi son profil, il ne reste plus qu’Ă sĂ©lectionner le type de mesure que l’on souhaite effectuer : ECG/SpO2, tempĂ©rature, SpO2 ou stĂ©thoscope. Dans ce dernier cas, un Ă©cran supplĂ©mentaire vous invite Ă choisir quel organe vous souhaitez Ă©couter : poumons, cĹ“ur ou libre.

La navigation se fait très simplement Ă l’aide des quatre boutons directionnels et de la touche de validation centrale. Surtout, l’Ă©cran va automatiquement s’adapter Ă l’inclinaison du BeamO, Ă l’horizontale ou la verticale.

Les boutons du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ă€ noter, il est indispensable d’utiliser le BeamO Ă son domicile, ou du moins Ă proximitĂ© d’une connexion Bluetooth, puisque c’est pas ce biais que l’appareil, connectĂ© directement Ă votre box Internet en Wi-Fi, va envoyer les donnĂ©es vers votre compte. L’appareil peut par ailleurs se mettre Ă jour de manière autonome, sans passer par le smartphone, grâce aux quelques paramètres proposĂ©s en interne.

La prise USB-C du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, du cĂ´tĂ© de l’autonomie, aucun souci Ă se faire. Withings annonce jusqu’Ă huit mois d’utilisation grâce Ă la batterie intĂ©grĂ©e. L’Ă©tat de la batterie peut par ailleurs ĂŞtre vu dans l’application Withings sur smartphone ou depuis le menu « information » du BeamO. Pour la charge, celle-ci se fait en USB-C avec un temps annoncĂ© Ă une heure par le constructeur.

Des mesures de santé exhaustives

Le Withings BeamO va permettre de mesurer de nombreuses donnĂ©es de santĂ©, non pas en une seule fois, mais en fonction du mode de mesure choisi. Ainsi, l’appareil pourra rĂ©aliser un Ă©lectrocardiogramme, mesurer la saturation en oxygène sanguin, prendre votre tempĂ©rature ou enregistrer les sons de vos poumons ou de votre cĹ“ur.

Le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

On a ici affaire Ă une panoplie plutĂ´t complète, mais si on regrette l’absence de tensiomètre, pourtant proposĂ© sur certaines montres connectĂ©es. Rappelons nĂ©anmoins que la marque propose ses propres tensiomètres connectĂ©s, les Withings BPM Connect, Withings BPM Bision et Withings BPM Core, si vous souhaitez avoir toutes les informations sur votre compte Withings.

Électrocardiogramme

La première mesure listĂ©e sur le BeamO est celle correspondant à « ECG/SpO2 ». Il s’agit en fait d’une mesure qui va permettre de rĂ©aliser un Ă©lectrocardiogramme tout en mesurant votre taux de saturation en oxygène dans le sang.

Pour ce faire, il faudra tenir l’appareil Ă deux mains, comme une manette de jeu, en positionnant les deux index sur les Ă©lectrodes Ă l’arrière.

L’enregistrement d’ECG sur le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concrètement, l’Ă©lectrocardiogramme proposĂ© par le Withings BeamO est un ECG classique, Ă une seule dĂ©rivation, comme on en retrouve sur les montres connectĂ©es ou les ceintures de frĂ©quence cardiaque. NĂ©anmoins, l’utilisation est ici bien plus confortable que sur une montre oĂą il faudra gĂ©nĂ©ralement croiser les mains tout en veillant Ă ce qu’elles ne se touchent pas.

Bon point, les Ă©lectrodes de Withings intègrent Ă©galement un capteur de force qui va permettre d’indiquer si vous appuyez trop ou pas suffisamment sur la surface. Le BeamO affiche par ailleurs une zone verte Ă viser grâce Ă la pression exercĂ©e sur les Ă©lectrodes et on se surprend mĂŞme Ă trouver ça ludique, Ă la manière d’un mini jeu vidĂ©o. L’index droit doit quant Ă lui ĂŞtre positionnĂ© sur le capteur optique pour la mesure de SpO2, comme on le verra juste après.

Le Withings BeamO intègre un capteur de pression // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour rappel, un Ă©lectrocardiogramme va servir Ă visualiser l’activitĂ© Ă©lectrique du coeur, notamment pour dĂ©tecter d’Ă©ventuelles fibrillations auriculaires. Comme on le verra plus tard, l’ECG peut ĂŞtre retrouvĂ© par la suite sous forme de fichier PDF et ĂŞtre partagĂ©. Surtout, après la mesure, le BeamO indique s’il a dĂ©tectĂ© un problème ou s’il a obtenu un « cycle sinusal normal ».

Saturation en oxygène

Comme on l’a vu, la mesure d’ECG sur le Withings BeamO peut Ă©galement permettre l’enregistrement de la saturation en oxygène dans le sang. Il faut dire que l’oxymètre de pouls optique est en fait positionnĂ© Ă l’endroit oĂą l’on vient poser l’index de la main droite.

La mesure de SpO2 sur le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Cependant, il est aussi possible de mesurer la SpO2 seule, sans ECG, grâce au menu dédié.

Il s’agit en fait d’un capteur de photoplĂ©thysmographie Ă longueur d’ondes multiples, similaire Ă ceux que l’on peut retrouver au dos d’une montre ou d’un bracelet connectĂ©. Le principe est d’ailleurs le mĂŞme, avec une lumière verte Ă©mise par le capteur, qui va ensuite analyser Ă quelle point la lumière est rĂ©flĂ©chie ou absorbĂ©e par les vaisseaux du doigt. C’est le mĂŞme type de mesure qui est effectuĂ©e par le mĂ©decin avec son petit clip Ă positionner au bout du doigt.

L’oxymètre de pouls du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Rappelons que la SpO2 correspond au taux d’oxygène prĂ©sent dans le sang. Or, comme le premier rĂ´le du sang est de transporter l’oxygène vers les organes, la SpO2 d’une personne en bonne santĂ© est censĂ©e ĂŞtre supĂ©rieure Ă 95 %. En dessous de 95 %, il peut ĂŞtre temps de consulter et, sous les 90 %, c’est un signe inquiĂ©tant.

Globalement, la mesure de SpO2 du BeamO est intéressante, mais on aura tendance à privilégier celle proposée par une montre ou un bracelet connecté, positionné en permanence au poignet, pour des mesures sur la durée et non pas ponctuelles. Le BeamO peut cependant servir à aider au diagnostic pour un médecin à domicile ou une téléconsultation pour les personnes sans montre connectée.

Température

Withings n’est pas un nouveau venu dans la mesure de tempĂ©rature. Comme on l’a vu plus tĂ´t, la marque française propose, depuis près de dix ans, son propre thermomètre connectĂ©, le Withings Tempo.

Le capteur de tempĂ©rature du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ă€ l’instar de son prĂ©dĂ©cesseur, le Withings BeamO est Ă©quipĂ© d’un capteur de tempĂ©rature optique basĂ© sur la technologie « HotSpot Sensor », mais cette fois de seconde gĂ©nĂ©ration. Ce capteur va analyser la tempĂ©rature sur la longueur du front et conserver celle de l’artère temporale, au niveau de la tempe. Notons par ailleurs qu’il n’est pas nĂ©cessaire de coller le BeamO Ă la peau. Puisqu’il s’agit d’un capteur optique, aucun contact n’est nĂ©cessaire. Un bon point en matière d’hygiène par rapport Ă un thermomètre buccal ou anal.

Dans la pratique, cela signifie donc une manipulation pas toujours Ă©vidente, puisque pour prendre la tempĂ©rature avec le BeamO, il faudra le faire glisser du front jusqu’Ă la tempe. C’est plutĂ´t simple Ă faire auprès d’un proche, mais cela peut ĂŞtre plus compliquĂ© de bien viser seul. Surtout, l’appareil va vibrer une première fois pour signaler le dĂ©but de la mesure, puis une seconde une fois la tempĂ©rature prise. Or, il m’est arrivĂ© Ă plusieurs reprises que la seconde vibration intervienne avant mĂŞme que je n’atteigne la tempe.

La mesure de tempĂ©rature sur le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour Ă©valuer les mesures, j’ai rĂ©pĂ©tĂ© vingt mesures, chacune Ă une minute d’intervale, en collant le thermomètre Ă mon front. En thĂ©orie, toutes les mesures devraient donc ĂŞtre similaires, entre 36,5°C et 37°C, la plage de tempĂ©rature d’une personne en bonne santĂ©.

Or, le delta entre les mesures pouvait aller de 36,3°C (Ă trois reprises), Ă 37,1°C (Ă trois reprises). La tempĂ©rature moyenne Ă©tait de 36,605 degrĂ©s et la tempĂ©rature mĂ©diane de 36,5 degrĂ©s. J’ai ensuite refait 20 mesures supplĂ©mentaires, mais avec l’appareil Ă un centimètre de la peau, avec des rĂ©sultats bien plus concluants. En effet, les mesures allaient cette fois de 36,7 Ă 37,1°C, avec une moyenne Ă 36,95°C et une mĂ©diane Ă 36,9°C. Surtout, sur les 20 mesures, 19 Ă©taient comprises entre 36,9 et 37,1°C.

Thermomètre collé Thermomètre à distance Température moyenne 36,61°C 36,95°C Témpérature médiane 36,5°C 36,9°C Température minimale 36,3°C 36,7°C Température maximale 37,1°C 37,1°C

Ă€ condition de l’utiliser correctement — ce qui n’est pas Ă©vident, surtout seul — le BeamO propose donc des tempĂ©ratures cohĂ©rentes entre elles. Un bon moyen dès lors de vĂ©rifier si l’on est atteint de fièvre ou en pleine forme.

Stéthoscope

Si l’intĂ©gration de capteurs de tempĂ©rature, d’oxymètre de pouls ou d’Ă©lectrocardiogramme est assez classique sur les montres connectĂ©es, le Withings BeamO se distingue cependant par une fonction plus originale, le mode stĂ©thoscope.

Le mode stĂ©thoscope du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ă€ l’aide d’une surface en silicone derrière laquelle est logĂ©e un capteur piĂ©zoĂ©lectrique, le BeamO peut en effet enregistrer aussi bien les sons de votre coeur que de vos poumons. Une fois le menu « stĂ©thoscope » sĂ©lectionnĂ©, il vous suffit de choisir quel organe vous souhaitez Ă©couter (poumons, coeur ou libre), puis de choisir la zone Ă Ă©couter. Pour les poumons, quatre points d’enregistrement son proposĂ©s, infĂ©rieur gauche, supĂ©rieur gauche, infĂ©rieur droit et supĂ©rieur droit.

Le cĹ“ur en propose quatre : zone mitrale, zone tricuspide, zone aortique et zone pulmonaire. L’idĂ©e, surtout pour les enregistrements cardiaques, est de permettre la dĂ©tection de valvulopathies, des dĂ©rĂ©glements des valves cardiaques. Après chaque mesure, l’appareil vous indique si tout est « normal » ou s’il y a lieu de s’inquieter.

Le stĂ©thoscope du Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Bon point, le BeamO est capable d’Ă©couter aussi bien les organes avec que sans vĂŞtement et il n’est donc pas nĂ©cessaire de faire la mesure torse nu. Il est Ă©galement possible d’Ă©couter les sons de ses organes Ă l’aide d’un casque ou d’Ă©couteurs filaires, branchĂ© Ă un dongle USB-C fourni par Withings avec le BeamO. En revanche, l’Ă©coute en Bluetooth n’est pas possible, sans doute en raison des complications d’appairage ou de la latence induite par la technologie sans fil.

Comme toutes les autres mesures, les enregistrements du mode stĂ©thoscope peuvent ĂŞtre retrouvĂ©s au sein de l’application Withings et proposĂ©s sous forme de fichiers audio .wav. Malheureusement, tous les enregistrements sont classĂ©s, dans le portail web Withings Healthmate, par la mĂŞme appellation. Peu importe qu’il s’agisse des bruits du coeur sur la gauche ou la droite, ou des sons des poumons : tout sera qualifiĂ© de « bruits du coeur ».

Des données facilement partageables avec un médecin

Si une tempĂ©rature peut se lire plutĂ´t facilement par le commun des mortels — avec de la fièvre au-delĂ de 38°C, ce n’est pas nĂ©cessairement le cas d’un Ă©lectrocardiogramme ou d’un enregistrement par stĂ©thoscope.

Le Withings BeamO // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Certes, le BeamO et l’application Withings proposent de petits commentaires pour signaler en enregistrement cardiaque « normal » ou un « rythme sinusal normal », mais l’application va plus loin. Il faut dire que Withings se destine, depuis quelques annĂ©es Ă devenir un vĂ©ritable portail web entre le patient et le mĂ©decin traitant et le BeamO s’inscrit pleinement dans cette volontĂ©.

Non seulement tous les enregistrements du BeamO peuvent ĂŞtre retrouvĂ©s dans votre profil sur l’application mobile ou sur la version web, mais ils peuvent aussi ĂŞtre exportĂ©s.

Par exemple, on pourra tĂ©lĂ©charger, depuis l’application mobile, les Ă©lectrocardiogrammes sous forme de fichier PDF avec un export « compact », d’un gain de 5 mm/mV, ou « standard », d’un gain de 10 mm/mV. Withings recommande d’ailleurs ce second format en prĂ©cisant qu’il s’agit du « plus utilisĂ© par les mĂ©decins ». Et oui, l’idĂ©e est ainsi de partager directement vos donnĂ©es avec le corps mĂ©dical. Outre les fichiers PDF pour les ECG, il est aussi possible de partager un fichier audio .wav enregistrĂ© par le stĂ©thoscope.

Surtout, au-delĂ mĂŞme des fichiers, l’application Withings propose trois autres options de partage de ces donnĂ©es.

La première, nommĂ©e HealthLink, vise Ă partager vos donnĂ©es de santĂ© Ă votre mĂ©decin pendant sept jours, sans qu’il n’ait besoin de crĂ©er de compte Withings. La deuxième option consiste en la crĂ©ation d’un « rapport de santĂ© » donnant accès Ă toutes vos donnĂ©es sur le mois, le trimestre ou l’annĂ©e passĂ©e. Les donnĂ©es sont cependant moins sensibles, puisqu’il s’agit uniquement d’un PDF contenant votre SpO2 moyenne et votre activitĂ© physique.

Enfin, le dernier point, et le plus intĂ©ressant, consiste Ă utiliser « Cardio Check-Up », un service proposĂ© par Withings depuis fin 2023. Il s’agit d’un accès Ă un cardiologue, partenaire de Withings, qui pourra analyser vos donnĂ©es en moins de 24 heures. Un bon point si vous constatez par exemple plusieurs ECG inquiĂ©tants, avant que votre mĂ©decin traitant n’ait de disponibilitĂ©. Notez cependant que ce service n’est proposĂ© que pour les utilisateurs abonnĂ©s Ă l’offre Withings+, Ă raison de quatre analyses par an.

Au-delĂ donc du suivi autonome de ses donnĂ©es de santĂ©, le BeamO peut donc ĂŞtre utilisĂ© Ă©galement comme un outil de tĂ©lĂ©consultation pour les mĂ©decins, sans qu’ils n’aient besoin d’ausculter directement le patient. Reste encore Ă s’assurer que les utilisateurs sachent correctement prendre les mesures et que le corps mĂ©dical fasse suffisamment confiance Ă l’appareil pour prendre ces donnĂ©es au sĂ©rieux.

Prix et disponibilité du Withings BeamO

Présenté initialement en janvier 2024, le Withings BeamO est finalement disponible en France depuis début avril.

L’appareil est proposĂ© en une seule version, blanche, au prix de 249,95 euros. D’abord disponible chez Withings et quelques partenaires, il sera proposĂ© Ă terme chez davantage de revendeurs.