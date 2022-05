La belle montre connectée Withings ScanWatch est à un bon prix pour les French Days

La formule de Withings est de proposer des montres connectées à la fois utiles, mais aussi avec du style. Le modèle ScanWatch est aujourd'hui disponible au prix de 199 euros contre 279 euros habituellement.

La marque Withings qui se spécialise dans les objets connectés sur la santé fabrique également des montres dont la ScanWatch qui propose de nombreuses fonctionnalités santé dont l’analyse en continu des paramètres vitaux de l’utilisateur pour détecter des problèmes de cœur ou de souffle par exemple. Elle se retrouve en promotion aujourd’hui avec une baisse de prix intéressante.

Ce que propose la Withings ScanWatch

Un design soigné plus habillé

Un suivi complet de votre santé

Une autonomie impressionnante

Généralement proposée à 279 euros, la montre connectée Withings ScanWatch est actuellement disponible en promotion à 199 euros sur Amazon ce qui vous fait économiser tout de même 80 euros.

Une montre connectée qui se fond dans le décor

La particularité des montres Withings se trouve dans le fait qu’elle ne ressemble pas aux autres montres connectées classiques. Au contraire, elle fait le choix assumé de ne pas trop se donner des airs de gadget pour pouvoir rester dans la sobriété et l’élégance qui font le charme des montres classiques. Son design premium en aluminium brossé et ces différents choix de bracelets en cuir ou modèle sport sont là pour nous le rappeler.

Elle arbore un écran PMOLED de 1,3 centimètre de diamètre affublé d’un verre en saphir résistant aux rayures. Son autonomie est également l’un de ses grands atouts puisque selon l’utilisation cette montre peut tenir jusqu’à 1 mois complet sans être rechargée. La montre existe en deux tailles de boîtier, 38 mm et 42 mm. La couronne digitale placée sur la montre vous permettra de faire défiler les différents menus pour naviguer dans l’interface, mais aussi de pouvoir la presser comme un bouton.

Une montre faite pour la santé

Cette montre se démarque notamment du reste pour ses capacités en termes de santé, étant la première montre capable de détecter la fibrillation auriculaire, elle peut repérer un cœur qui bat lentement ou au contraire trop vite en seulement 30 secondes grâce à son capteur pouvant faire des ECG (éléctrocardiogrammes). Il suffit de poser son doigt sur le côté de la montre et le scan se fait automatiquement. Elle mesure également le taux d’oxygène dans le sang ainsi que la respiration. La nuit elle pourra, si vous la portez, détecter si vous souffrez d’apnée du sommeil et vous fournira également un suivi des différentes phases de votre sommeil (léger, profond, paradoxal).

Cette montre propose également un suivi complet pour les sportifs : nombre de pas, calories, nombre d’étages montés, distance parcourue. Cette montre vous dia tout et une fois reliée à l’appli Health Mate vous obtiendrez tout plein de conseils utiles et un suivi complet de votre activité. Son mode entraînement regroupe plus de 30 sports différents et peut être couplé avec le GPS.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la ScanWatch de Withings.

