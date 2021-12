Oculus Quest 2 : le casque de réalité virtuelle à moindre coût grâce à un code promo

La dernière version du casque de réalité virtuelle de Meta, l’Oculus Quest 2, profite d’un code promo actuellement sur Top Achat. Bénéficiant rarement d’un rabais, le casque autonome est proposé à 329 euros au lieu de 349. Le bon moment pour craquer.

Meta (ex-Facebook Groupe) s’est illustré depuis quelques années sur le secteur des casques de réalité virtuelle. Après un premier Oculus Quest en demi-teinte, la société a persévéré avec une seconde itération plus réussie, l’Oculus Quest 2. Ce dernier offre de nombreuses améliorations, dont le fait de pouvoir être utilisé seul comme relié à un ordinateur. Vendu habituellement sur tous les sites à un prix public de 350 euros, il voit actuellement son tarif baisser grâce à un code promo sur Top Achat.

Les points forts du casque de VR Oculus Quest 2

Casque VR sans fil

Un nouveau système de fixation et un poids allégé

Belle résolution de 1832 x 1920 pixels par œil

Les joueurs curieux de la VR ou ceux qui souhaitent renouveler leur matériel devraient se pencher sur l’Oculus Quest 2. Habituellement proposé à 349,99 €, il est disponible à 328,99 € sur Top Achat après application d’un code promo.

Le code de réduction est valable jusqu’au lundi 3 janvier 2022 à 12 h. Le code promo « PLOUF » doit être ajouté lors de la commande pour profiter de la réduction.



Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oculus Quest 2. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Un système de fixation et un poids revus

L’Oculus Quest 2, successeur de l’Oculus Quest premier du nom, s’est vu apporté un certain nombre de changements. Tout d’abord, le casque est passé du coloris noir au blanc. Outre la couleur, le système d’attaches a été revu. Les scratchs de réglage latéraux ont disparu, laissant la place à une large bande élastique ajustable. Malheureusement, comme pour son prédécesseur, faire le réglage seul demande un peu d’adresse. Si le premier Oculus Quest avait tendance à beaucoup peser sur le visage et l’avant du crâne à cause son poids, cette deuxième version a tenté de régler le problème. Le poids a en effet été revu à la baisse : sur la balance, le casque fait 503 grammes, soit 68 grammes de moins. Il est en outre globalement plus petit que son prédécesseur.

Plus de puissance et d’autonomie

En lieu et place d’un écran OLED, Meta a intégré une dalle LCD avec une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil. Si les noirs sont moins profonds en raison du changement de technologie, la résolution fait en revanche plaisir à voir. L’effet de grille est clairement beaucoup plus limité que sur le Quest 1. Le taux de rafraîchissement est maintenant monté à 90 Hz, une belle avancée. Pour les porteurs de lunettes, un adaptateur est fourni.

L’Oculus Quest 2 embarque un Snapdragon XR2, une version adaptée du Snapdragon 865, qui équipait le Quest 1. Le tout est couplé à 6 Go de RAM, ce qui offre deux à trois fois plus de puissance. La navigation globale est ainsi plus fluide et le casque est capable de gérer des jeux bien plus gourmands.

Le casque de VR de Meta marque finalement des points sur son aspect autonome. Il est ainsi possible de l’utiliser seul, sans aucun fil. Il est néanmoins tout à fait capable de se raccorder à un ordinateur pour profiter de sa carte graphique, ou même à un smartphone. Une flexibilité qui s’avère très agréable pour les joueurs.

Pour tout savoir sur ce casque de VR, retrouvez notre test complet de l’Oculus Quest 2.

