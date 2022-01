Sony 3D Pulse : le casque officiel de la PS5 est à prix réduit chez Carrefour

Bien qu'elle soit difficile à trouver, de nombreux chanceux ont quand même pu se procurer la dernière console de Sony. Si vous en êtes, ou que vous souhaitez faire plaisir à l'un d'entre eux, voici une bonne affaire qui risque d'intéresser les possesseurs de PlayStation 5 ! En ce moment, le casque sans fil Sony Pulse 3D est à moins de 90 euros chez Carrefour.

Suite à la sortie de la PlayStation 5, la marque nipponne a présenté ses divers accessoires notamment son casque Pulse 3D sans fil. Son concept repose sur la technologie Tempest 3D AudioTech, permettant d’offrir une immersion sonore totale. Depuis sa sortie, il est assez rare de le trouver moins cher. Bonne nouvelle aujourd’hui, il profite tout de même d’une réduction de 10 euros par rapport à son prix de lancement.

Le casque Sony Pulse 3D c’est quoi ?

C’est un casque au design original

Léger et confortable

Avec la présence de la technologie Tempest 3D AudioTech

Et un microphone discret intégré de qualité

Au lieu de 99,99 euros à son lancement, le casque sans fil Sony Pulse 3D est aujourd’hui disponible en promotion chez Carrefour à 89,95.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Sony Pulse 3D. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un casque audio original rappelant le look de la console

Le casque Sony Pulse 3D reprend les mêmes traits esthétiques que la PlayStation 5, c’est-à-dire un look futuriste avec des courbes toutes noires et blanches. Malgré sa construction tout en plastique, on retrouve un design soigné. Ce dernier ne propose pas de réglage de taille d’arceau, mais dispose d’une simple lanière qui s’adapte à la tête de l’utilisateur. Pensé pour être ergonomique et léger, le casque profite d’une bonne conception qui se fait ressentir une fois sur la tête. Quant aux oreillettes d’un format rond, elles sont équipées de coussinets confortables.

Au niveau des réglages, tout se trouve sur l’oreillette gauche. On y trouve les boutons marche/arrêt, volume, mute, ainsi qu’un curseur pour valoriser le son du jeu. La présence de deux micros intégrés dans le corps du casque permet de ne pas avoir une excroissance visible et d’avoir un aspect plus discret du casque. À ce propos, le microphone est de qualité et fait d’ailleurs mieux que la plupart des microphones intégrés chez la concurrence. On retrouve également un dongle afin de faciliter l’appareillage du casque sur console. Il est aussi compatible avec votre PC, Mac, Android et iOS via Bluetooth.

En parfaite harmonie avec votre PS5 : le duo ultime

Sa véritable force réside dans la nouvelle technologie qu’il apporte : Tempest 3D AudioTech, une innovation spécialement conçue par Sony. Elle permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeux (compatibles) en donnant bien plus de détails sur le rendu sonore, avec une impression 360. Par rapport au simple son de la TV, vous aurez l’impression que les sons viennent de toutes les directions et d’être au coeur du jeu d’un point de vue sonore. Cette technologie ne se contente pas des jeux, mais offre aussi un rendu sonore de qualité très agréable lors du visionnage d’un film, ou bien l’écoute d’une musique. On regrettera l’absence de réduction de bruit active. En effet, il faudra se contenter sur ce casque, d’une simple atténuation sonore passive induite par les écouteurs.

Pour finir, côté autonomie le constructeur promet 12 heures d’autonomie. Cependant, le casque ne dépasse pas les 10 heures en fonctionnement. Il est avant tout pensé pour être utilisé en mode jeu et comme une manette, il peut être rechargé régulièrement.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas consulter notre test complet du Sony Pulse 3D.

Retrouvez d’autres casques gaming

Afin de découvrir la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleurs casques gaming du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.