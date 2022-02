La montre connectée Withings ScanWatch est soldée à -20% sur Amazon

Avec la Withings ScanWatch, le constructeur propose un produit à la fois complet et très élégant pour vous permettre de mesurer vos efforts quotidiens, et d’avoir un suivi minutieux de votre santé. Cette montre connectée a l'avantage d'être 50 euros moins chère durant les soldes.

Spécialiste dans les objets connectés orientés santé, Withings propose sa ScanWatch, une montre connectée qui a la particularité d’offrir une analyse complète de votre cœur. Elle profite donc de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé. Bonne nouvelle : on la trouve actuellement avec 50 euros de réduction chez plusieurs e-commerçants.

Que propose la ScanWatch de Withings ?

Un design soigné comme un bijou

Un suivi complet de votre santé

Une autonomie impressionnante

Généralement proposée à 279,95 euros, la montre connectée Withings ScanWatch est actuellement disponible en promotion à 229,95 euros sur Amazon. Cela revient à faire une économie de 50 euros. Elle est également à ce prix à la Fnac, ainsi que sur le site Darty et Boulanger.

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € sur Amazon

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € à la Fnac

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € chez Darty

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € chez Boulanger

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Withings ScanWatch. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre hybride au design particulièrement attrayant

La Withings ScanWatch trouve son originalité dans son apparence, qui ne ressemble en rien aux autres montres connectées sur le marché. Quand la grande majorité des constructeurs ont choisi un format avec un écran tactile, l’entreprise française conçoit une montre sobre et élégante avec des aiguilles, à la manière d’une montre classique. Elle offre un design premium notamment avec son boitier en aluminium brossé, et ses différents bracelets en cuir ou bien sport.

Sur le cadran, on retrouve un petit écran PMOLED de 1,3 centimètre de diamètre avec un verre saphir résistant même aux égratignures, et conçu pour durer de nombreuses années. D’ailleurs, en plus de sa robustesse elle a sérieux atout : son autonomie record. Elle pourra, selon les modes d’utilisation, tenir jusqu’à un mois à votre poignet sans avoir besoin d’être rechargée.Pour en revenir à la montre, elle existe en deux boîtiers à savoir 38 et 42 mm. Sur la droite, on retrouve la couronne digitale qui permettra de faire défiler facilement les menus et pourra également faire office de bouton en la pressant pour sélectionner.

Conçu pour prendre soin de vous

Malgré son look discret, cette montre se distingue de la concurrence de par ses fonctionnalités. Elle a le mérite d’être la première montre capable de détecter la fibrillation auriculaire, ou le rythme cardiaque normal et surveillez la fréquence cardiaque faible et élevée en seulement 30 secondes via l’ECG. Pour ce faire, il suffit de poser son doigt sur le côté de la montre et le scan se réalise à travers votre corps à l’aide des trois électrodes présentes au dos pour obtenir le résultat le plus précis possible. Outre les fonctions de surveillance cardiaque, elle mesure le taux d’oxygène dans le sang ainsi que votre respiration. Elle a été conçue également pour surveiller votre nuit et signaler la moindre perturbation respiratoire qui pourrait être le signe d’une apnée du sommeil. Elle sera évidemment capable de suivre les différentes phases de votre sommeil (léger ou profond).

Withings n’oublie pas les sportifs et propose un suivi complet : calcul le nombre de pas, calories, nombre d’étages montés, distance parcourue. Courez, nagez (étanche jusqu’à 50m) ou faites du vélo, la ScanWatch reconnaît automatiquement votre activité et l’enregistre dans l’application Health Mate (disponible sur iOS et Android) pour consulter tout un tas de graphiques, conseils, ainsi qu’un suivi complet de votre activité. Son mode entrainement regroupe d’ailleurs plus de 30 sports différents et peut être couplé avec la fonction GPS.

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € sur Amazon

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € à la Fnac

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € chez Darty

Retrouvez la Withings ScanWatch à 229,95 € chez Boulanger

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la ScanWatch de Withings.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.