Le prix de la Huawei Watch GT 2 tombe bien bas pour la fin des soldes

La Huawei Watch GT 2 est sans aucun doute la montre connectée la plus populaire de la marque chinoise. Elle offre un suivi complet niveau santé et sport, pour un tarif vraiment abordable par rapport à la concurrence. Et c'est d'autant plus vrai pendant les soldes d'hiver avec un prix qui passe de 229 euros au lancement à seulement 105 euros aujourd'hui, pour le modèle 46 mm.

La gamme des montres connectées de Huawei a accueilli un nouveau modèle l’an passé, mais ce dernier ne propose pas encore un rapport qualité-prix aussi intéressant que celui de la Watch GT 2, sorti en 2019. C’était il y a 3 ans, mais elle a encore tout de premium, sauf la somme à investir pour l’obtenir puisqu’elle est en ce moment proposée avec une réduction de plus de 50 % sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch GT 2

Un bel écran AMOLED avec Always-On

Une grosse autonomie de deux semaines

Les nombreuses fonctions liées à la santé et au sport

Au lieu de 229 euros à son lancement, mais maintenant plus habituellement vendue à 179 euros, la Huawei Watch GT 2 en version 46 mm est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 105 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais proposé sur ce site marchand !

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant la Huawei Watch GT 2.

Les Huawei Mobile Services indispensables

Avant de commencer à décrire la Huawei Watch GT 2, il est important de signaler qu’il est obligatoire d’installer les Huawei Mobile Services sur votre smartphone, si et seulement si il n’est pas de la même marque que la montre. En effet, le constructeur chinois doit se passer des services de Google et miser sur son propre store d’application, notamment avec Huawei Health qui sera très importante pour obtenir des analyses poussées, que ce soit pour la qualité du sommeil ou autre.

Ceci étant dit, la montre connectée de Huawei s’équipe évidemment d’une tonne de capteurs (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) pour traquer l’activité de son utilisateur ou utilisatrice en temps réel. Elle peut également reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents, dont la natation grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM. La Watch GT 2 fournit un suivi adapté directement sur l’écran, afin de consulter rapidement les nombres de pas effectués, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées ou encore calculer son rythme cardiaque à l’instant T.

Une montre connectée élégante et autonome

La Huawei Watch GT 2 propose un design assez traditionnel avec son cadran tout fait d’aluminium et son bracelet en cuir marron, un beau mélange qui rappelle fortement le look des montres classiques donc, d’autant plus avec la présence de deux boutons sur les côtés pour facilité la navigation. Au milieu de tout ça, on retrouve bien évidemment un écran tactile circulaire, ici AMOLED (compatible Always-On Display) de 1,39 pouce pour le modèle 46 mm. Il s’agit d’une dimension assez imposante pour les petits poignets, donc on préfère vous prévenir.

L’expérience utilisateur est globalement fluide et sans accrocs sous Lite OS grâce à la puissance de la puce Kirin A1 de HiSilicon, un processeur maison qui a équipé la majorité des wearables de la marque chinoise. Celui-ci permet également à la Watch GT 2 de profiter d’un gain d’autonomie très appréciable par rapport à la concurrence, puisque sa batterie lui permet de tenir pendant environ 14 jours, selon le constructeur. Dans les faits, comptez plutôt une bonne semaine avec le GPS activé, mais au moins vous n’aurez pas à la recharger tous les jours. Niveau fonctionnalités, on note la possibilité de passer des appels en Bluetooth sans smartphone, jusqu’à 150 mètres de distance, ou encore la possibilité d’écouter de la musique — toujours sans smartphone — grâce à la mémoire interne de 32 Go.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Huawei Watch GT 2.

