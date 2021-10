À 59 €, la Huawei Watch GT 2 n’a jamais été aussi abordable que maintenant

Il n'y a pas besoin de dépenser une fortune pour avoir une montre connectée efficace et élégante à son poignet. La preuve aujourd'hui avec la Huawei Watch GT 2 (42 mm) qui est vendue à seulement 59 euros sur le site officiel en cumulant remise immédiate, une offre différée de remboursement et coupon de réduction.

La nouvelle Huawei Watch 3 est disponible depuis peu de temps en France, mais elle est actuellement disponible aux alentours des 300 euros. Si vous n’avez pas un tel budget pour acquérir une montre connectée de la marque chinoise, il faut alors se diriger vers un ancien modèle, la Huawei Watch GT 2 par exemple. Cette dernière est sortie en 2019 et possède encore aujourd’hui toutes les caractéristiques d’une smartwatch premium, mais sans payer le prix fort grâce à cette offre inédite.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Watch GT 2

L’écran AMOLED avec Always-On

La grosse autonomie de deux semaines

Les nombreuses fonctions liées à la santé et au sport

Au lieu de 199 euros, la Huawei Watch GT 2 (bracelet sport noir en 42 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 59,99 euros sur le site officiel de la marque. Pour obtenir ce prix, il suffit de cumuler la remise immédiate de 100 euros avec l’ODR de 30 euros valable jusqu’au 18 novembre 2021 et le coupon de réduction de 10 euros à activer sur la page produit.

Les Huawei Mobile Services sont indispensables

On préfère le préciser directement : la Huawei Watch GT 2 est une montre connectée qui nécessite l’installation des Huawei Mobile Services si votre smartphone n’est pas de la même marque. Cela prend donc un peu plus de temps à l’installation, mais tout fonctionne à merveille une fois que tout est configuré. L’interface Lite OS est très agréable à utiliser et bourrée de fonctionnalités pratiques au quotidien, pour ne citer que la possibilité de passer des appels en Bluetooth sans smartphone, jusqu’à 150 mètres de distance, ou encore la possibilité d’écouter de la musique — toujours sans smartphone — grâce à la mémoire interne de 32 Go de la montre.

La montre connectée de Huawei s’équipe évidemment d’une tonne de capteurs (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) pour traquer l’activité de son utilisateur ou utilisatrice en temps réel. Elle peut également reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents, dont la natation grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM. Vous pourrez donc suivre de nombreuses informations à l’écran, comme les nombres de pas effectués, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées ou encore calculer son rythme cardiaque à l’instant T. Cependant, pour plus d’analyse, notamment le suivi du sommeil, cela se passe via l’application Huawei Health.

Une montre connectée avec deux semaines d’autonomie

Nous ne l’avons pas encore mentionné : la dalle circulaire de 1,2 pouce du modèle 42 mm de la Watch GT 2 est AMOLED – donc avec des contrastes infinis – et dispose de la fonctionnalité premium Always-On Display pour laisser constamment l’écran allumé. Un bon point pour ce prix, mais ce qu’on apprécie par-dessus tout avec cette montre connectée, c’est son autonomie. La marque annonce une endurance de une semaine avec une utilisation classique et un peu moins avec le GPS constamment activé. Eh oui, c’est un réel plaisir de ne pas avoir à recharger sa montre tous les soirs !

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 2.

