Le prix de la Huawei Watch GT 2 chute sous les 100 € pendant le Prime Day

Si la Huawei Watch GT 2 commence à dater, son prix est bradé pendant le Prime Day 2022. Elle profite d'une réduction qui fait descendre à un tarif qu'on n'a jamais vu sur le site d'e-commerce d'Amazon : seulement 94,99 euros.

Huawei s’installe de plus en plus sur le marché des montres connectées et cela commence à faire pas mal de temps et d’expertise pour le constructeur. La Huawei Watch GT 2 était très bonne à sa sortie, affichée au prix de 229 euros à l’époque, et l’est toujours, d’autant plus durant le Prime Day d’Amazon puisque la montre chute sous les 100 euros.

La Huawei Watch GT 2, c’est quoi ?

Les services Google disponibles

Définition de 454 ppp

Équipée d’un GPS

Le mode always-on

Communément, on trouve la Huawei Watch GT 2 en version 46 mm à 119,99 euros. Durant le Prime Day 2022, son prix baisse de 25 euros pour arriver à seulement 94,99 euros.

Une montre connectée taillée pour le sport

On trouve plusieurs capteurs d’activité sur la Huawei Watch GT 2, à savoir un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un altimètre et même un GPS. Cela permet d’avoir des suivis classiques comme le nombre de pas, le rythme cardiaque, etc.

Plusieurs modes d’entraînements sont disponibles, avec une quinzaine de sports comme le cyclisme, la randonnée, la nage ou la course par exemple. Le GPS de la montre s’active alors, il est assez précis et offre un tracé fiable de votre parcours durant votre entraînement.

La Huawei Watch GT 2 est endurante

Huawei annonce jusqu’à 14 jours d’autonomie pour sa Watch GT 2. Si l’on active le mode always-on, l’autonomie descend à 6 jours, avec le suivi du rythme cardiaque et du sommeil ainsi que les notifications activées. Par rapport à la concurrence, c’est vraiment très bon puisque beaucoup d’autres montres connectées nécessitent d’être rechargées tous les jours. Du côté de la recharge, on a droit à un câble USB-C, qui permet de passer de 10 à 100% de batterie en environ 1h20.

Des notifications que l’on peut configurer via l’application compagnon, Huawei Santé. Parmi les autres possibilités offertes par l’application, il y a le choix des cadrans, l’activation de certaines fonctions ou encore la consultation des données récoltées par la Watch GT 2.

Pour en savoir plus sur cette montre connectée, nous vous invitons à lire notre test complet de la Huawei Watch GT 2.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

