Realme 9 Pro+ : ce nouveau smartphone calé en photo est déjà moins cher

Le Realme 9 Pro+ est officiellement sorti ce mercredi, mais si vous pensiez que vous alliez devoir payer plein pot pour ce nouveau smartphone présentant plusieurs caractéristiques premium, détrompez-vous : ce modèle profite d'une réduction sur Amazon, où il passe de 379,99 euros à 349 euros pour la version 6 Go de RAM + 128 Go et de 429,99 euros à 399 euros pour la version 8 + 256 Go.

Commercialisée officiellement depuis ce mercredi 23 février, la gamme des Realme 9 représente une vraie montée en gamme par rapport à la déjà très bonne série de Realme 8. Et si les 9 Pro et 9i se défendent très bien, le modèle 9 Pro+ est celui qui propose la fiche technique la plus intéressante, notamment au niveau de ses capacités en photo. Si ce smartphone vous fait de l’œil, sachez qu’une promotion de 30 euros est d’ores et déjà appliquée sur deux de ses versions.

Ce qu’il faut retenir du Realme 9 Pro+

Un écran OLED de 6,4 pouces

Un design qui réserve quelques surprises

Un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels

D’abord affiché à un prix de lancement de 379,99 euros, le smartphone Realme 9 Pro+ (6 Go de RAM + 128 Go) est actuellement proposé à 349 euros sur Amazon, et ce, dans ses trois coloris : Sunrise Blue, Aurora Green et Midnight Black.

Le même modèle, mais avec 8 Go de RAM et 256 Go, est également disponible en promotion : il passe ainsi de 429,99 euros à 399 euros dans ses coloris Aurora Green et Midnight Black.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 9 Pro+. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran OLED… et un dos caméléon

Si le Realme 9 Pro a l’avantage de proposer un écran 120 Hz, la version 9 Pro+ se contente d’un écran de 6,4 pouces cadencé à 90 Hz. Mais on se consolera à coup sûr avec son écran OLED, alors que sa version plus abordable n’offre que du LCD. Le Realme 9 Pro+ proposera ainsi des contenus d’une excellente qualité, avec les traditionnels noirs profonds et les contrastes infinis. Pour ce qui est de son design global, la marque chinoise a misé sur un petit atout qui fera gadget pour certains, mais qui sera plus qu’appréciable pour d’autres : le Realme 9 Pro+ est ce qu’on a qualifié de « téléphone caméléon », puisque son dos en verre (mais pas Gorilla Glass) pourra changer de couleur en fonction des reflets du soleil. En plus d’être particulièrement beau, ce smartphone se démarque aussi par sa finesse, avec 7,9 mm d’épaisseur seulement.

Une partie photo qui se mesure à celle des plus grands

Si le constructeur n’a pas fait les choses à moitié côté look, il a aussi mis les bouchées doubles sur une autre partie : son module photo. Realme a en effet misé sur un capteur Sony IMX 766 de 50 mégapixels, que l’on trouve habituellement sur des smartphones beaucoup plus premium. Ce capteur embarque d’ailleurs un système de stabilisation optique et logiciel, qui réduira notamment l’effet de flou sur les clichés. Mais ce n’est pas tout : ce capteur Sony est capable de capter plus de lumière pour augmenter la luminosité de chaque cliché. Deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels viennent compléter ce module. La marque met aussi en avant l’optimisation logicielle qu’elle a travaillée pour permettre au smartphone de capturer des photos toujours plus nettes et sans accroc. Vous pourrez par exemple profiter des effets du moteur de réduction du bruit IA, qui permet de réduire le bruit numérique de 30% selon la marque, et d’améliorer chaque détail de la photo.

Concernant ses performances, le Realme 9 Pro+ embarque un SoC MediaTek Dimensity 920 5G, une puce lancée l’année dernière. La marque l’assure : ce processeur huit cœurs, associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, promet des lancements d’application rapides et une expérience utilisateur bien fluide. Le 9 Pro+ pourra même faire tourner quelques jeux. Pour la partie audio, le modèle pourra se vanter de proposer de deux haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos. On aura même droit à la prise jack 3,5 mm, devenue trop rare aujourd’hui pour certains, pour brancher des écouteurs ou un casque. Enfin, son autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge SuperDart de 60W, qui permet de recharger entièrement le smartphone en seulement 30 minutes.

