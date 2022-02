Selon Realme, son Realme 9 Pro Plus pourrait jouer dans la même cour qu’un S21 Ultra en photo

Realme veut rentrer dans la cour des grands sur la partie photo de son Realme 9 Pro Plus. Alors la marque chinoise a organisé un petit comparatif en ligne.

Realme au même niveau que Google, Samsung et Xiaomi en photo ? Vraiment ? C’est ce que semble sous-entendre la marque chinoise, spécialiste du marché indien, via une petite animation sur son site officiel, qui compare son prochain milieu de gamme à deux des meilleurs photophones du marché et au prochain Xiaomi.

L’idée de l’animation est la suivante : Realme met à votre disposition un « Camera Lab », comprendre un laboratoire photographique, avec les quatre smartphones tournés vers un même tableau. Vous pouvez cliquer pour « prendre une photo » et ainsi comparer la qualité du Realme 9 Pro Plus.

Comparatif avec un Xiaomi 12, un S21 Ultra et un Pixel 6

Voici ce que cela donne (le Realme 9 Pro Plus est en dernier :

Photo promotionnelle de Realme prise avec un S21 Ultra // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Xiaomi 12 // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Pixel 6 // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Realme 9 Pro Plus // Source : Realme

D’autres scènes sont proposées comme celle-ci, de nuit :

Photo promotionnelle de Realme prise avec un S21 Ultra // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Realme 9 Pro Plus // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Pixel 6 // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Xiaomi 12 // Source : Realme

Ou cette autre scène avec des néons, qui permet de bien voir le traitement des couleurs :

Photo promotionnelle de Realme prise avec un S21 Ultra // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Realme 9 Pro Plus // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Pixel 6 // Source : Realme Photo promotionnelle de Realme prise avec un Xiaomi 12 // Source : Realme

Globalement, les clichés du Realme 9 Pro Plus ne jurent pas vraiment avec ceux de ses compétiteurs et bénéficient en général de couleurs légèrement plus flashy. Selon Realme, son téléphone tire parti de son capteur Sony IMX766, équipé d’un stabilisateur optique et de son SoC Dimensity 920 5G.

Le flagship killer fait toujours recette

Le but de l’exercice est clair : vous amener à penser que le Realme 9 Pro Plus, pourtant situé dans le milieu de gamme, peut se mesurer aux poids lourds du secteur. Un petit slogan met d’ailleurs l’emphase là dessus : « Montrons des caméras de flagships dans le milieu de gamme ».

On est dans un argumentaire classique de flagship killer déjà déployé par OnePlus à une époque. Le message véhiculé est le suivant : « Pourquoi dépenser son argent dans un flagship, son un milieu de gamme est suffisant, ou s’il fait quasiment aussi bien ? »

Cela repose aussi sur les avantages parfois très minces qu’apportent certains smartphones proches de la barre des 1000 euros, qui vantent des matériaux premium ou qui surjouent la montée en gamme avec des données chiffrées. De nombreux consommateurs qui ne se voient pas mettre une fortune dans un smartphone y seront sans doute sensibles.

