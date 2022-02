Realme 9i, 9 Pro et 9 Pro+ : un appareil photo de flagship à moins de 400 euros

Les Realme 9 Pro+, 9 Pro et 9i seront disponibles dès le 23 février en France. La gamme s'étale de 219 à 429 euros avec une vraie montée en gamme sur la partie photo et écran notamment.

Après une série 8 plutôt réussie (deux 8/10 chez Frandroid avec le Realme 8 et 8 Pro), Realme continue sur sa lancée avec une nouvelle série logiquement appelée Realme 9. La marque laisse tomber le modèle de base pour proposer un Realme 9i, un Realme 9 Pro et petite nouveauté, un Realme 9 Pro+.

Première constatation : seul le Realme 9 Pro+ propose un écran Oled ce coup-ci, cadencé à 90 Hz en 6,4 pouces. C’était pourtant un des points forts de la gamme avec le Realme 8 et 8 Pro qui offraient tous deux de l’Oled à petit prix. Comme ailleurs, on observe que les modèles plus accessibles de Realme se rabattent sur du LCD, en proposant toutefois un taux de rafraichissement de 120 Hz sur le Realme 9 Pro.

Focus sur le Realme 9 Pro+

C’est ailleurs que le Realme 9 Pro+ va tenter de se démarquer et en particulier sur la photographie. La marque met beaucoup en avant cette dimension dans le téléphone, notamment grâce à son capteur principal, un Sony IMX 766 de 50 mégapixels (f/1,8, 24 mm), qui équipe plutôt des flagships d’habitude. Celui-ci est d’ailleurs aidé d’un système de stabilisation optique et logiciel. À ses côtés, vous pourrez profiter d’un ultragrand angle (f/2,2, 15 mm) et d’un macro (f/2.4, 22 mm) dont on ignore la définition.

Photo prise avec le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Photo prise avec le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Photo prise avec le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Photo prise avec le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Photo prise avec le Realme 9 Pro+. // Source : Realme

Au-delà des améliorations matérielles, Realme avance avoir fait de nombreux progrès en matière d’optimisation logicielle. Le 9 Pro+ embarque par exemple leur troisième génération de moteur de réduction de bruit IA. Celui-ci devrait atténuer le bruit dans les photos de nuit et permettre aux couleurs de mieux ressortir. De jour, quelques améliorations sont présentes, comme plusieurs modes d’expositions longues, filtres « 90’s pop » pour séduire un public plus jeune et la possibilité de zoomer dans l’image en conservant un niveau de qualité convenable, selon les dires de Realme.

Autre petite touche d’originalité qui saura certainement séduire : le Realme 9 Pro+ sera un téléphone caméléon. En clair, il pourra passer du bleu au doré s’il est éclairé par le soleil ou non. Le dos est en verre, mais il ne bénéficie pas d’une protection Gorilla Glass. L’absence de certification IP pour l’étanchéité est aussi à souligner. Toujours sur le design, il s’agit du Realme le plus fin jamais proposée, puisqu’il affiche 7,99 mm d’épaisseur (bonjour le marketing) contre 8,1 sur le Realme 8, et 8,7 sur le Realme 7 par exemple.

Le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Le Realme 9 Pro+. // Source : Realme Le Realme 9 Pro+. // Source : Realme

Pour le reste la fiche technique sait se montrer plutôt alléchante avec un SoC MediaTek Dimensity 920 5G, aidé d’une chambre de vapeur, une batterie 4500 mAh, une charge 60W, 8 Go de RAM, auxquels s’ajoutent 5 Go de RAM virtuelle qu’on peut emprunter au stockage, un support Dual SIM et Android 12 (Realme UI 3.0) dès la sortie de la boîte. Le smartphone bénéficiera de deux ans de mises à jour majeures, ce qui devrait l’emmener jusqu’à Android 14. Dernier point intéressant : le Realme 9 Pro+ intègre la sacro-sainte prise jack 3,5 mm, qui saura plaire aux amateurs et amatrices du genre, si le son des deux haut-parleurs stéréo ne leur convient pas. Le capteur d’empreintes est quant à lui situé sous l’écran et peut mesurer le rythme cardiaque.

Les Realme 9 Pro et Realme 9i

Le Realme 9 Pro proposera donc un écran plus vif que le modèle Pro+, avec un taux d’affichage de 120 Hz. La contrepartie est cependant immédiate : il s’agit d’une dalle LCD. Le 9 Pro troque le Snapdragon 720G du 8 Pro pour un 695G 5G gravé en 6 nm, censé être 15 % plus rapide sur la partie CPU et 30 % plus vivace en GPU. Avec son modem X51, il devrait pouvoir atteindre les 2,3 Gb/s en téléchargement, soit environ 287.5 Mo/s. Il propose lui aussi 5 Go de RAM virtuelle supplémentaire, intègre les différents modes photos, ainsi que Realme UI 3.0.

C’est d’ailleurs surtout côté photo où la descente en gamme devrait se sentir. Si vous n’attachez pas une importance extrême à ce segment, le Realme 9 Pro pourrait donc davantage valoir le coup. Il intègre un capteur de 64 mégapixels de moindre qualité (sans plus de précision). La batterie gagne un peu en épaisseur avec 5000 mAh, mais passe à une charge moindre de 33 W.

Le Realme 9i quant à lui est pour l’heure assez mystérieux. On sait seulement qu’il sera équipé d’un Snapdragon 680, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une batterie de 5000 mAh et d’une charge 33W. Au vu de son prix, il viendrait remplacer l’ancien Realme 8 dans cette nouvelle gamme.

Prix et disponibilités des Realme 9

La série des Realme 9 sera disponible dès le 23 février. Les Realme 9 Pro+ et Pro partagent les mêmes coloris Sunrise Blue, Aurora Green et Midnight Black. Le Realme 9i intègre un coloris Prism Black et un Prism Blue.

Le Realme 9 Pro+ est vendu 379,99 euros pour 6 Go de RAM +128 Go de stockage et 429,99 euros en 8+256.

Le Realme 9 Pro est vendu 319,99 euros pour 6+128 Go et 349,99 euros pour 8+128 Go.

Le Realme 9i se situe à un tarif de 219,99 euros pour 4+64 Go et 239,99 euros pour 4+128Go.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.