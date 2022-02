Les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ vont bientôt arriver en Europe et la marque dévoile d'ores et déjà que ces smartphones profitent d'une technologie qui change la couleur du dos.

Realme continue son bonhomme de chemin pour faire croître sa notoriété en Europe (et en France). Dans cette optique, la marque chinoise annonce que deux nouveaux smartphones vont partir à la conquête du Vieux Continent : les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+.

Des smartphones « caméléons »

Deux nouveaux arrivants donc dans la « série numérotée » de Realme qui, pour rappel, désigne les smartphones du constructeur où le chiffre suit directement le nom de la marque, sans mot au milieu. Cette famille d’appareils a toujours misé sur un rapport qualité/prix alléchant pour séduire en entrée et milieu de gamme. Or, les Realme 9 Pro et 9 Pro+ profitent d’un atout en plus : leur dos peut passer du bleu au rouge « en cinq secondes sous la lumière du soleil ou les rayons ultraviolets, pour revenir au bleu lorsqu’elle n’est pas exposée à la lumière directe ».

Realme 9 Pro // Source : Realme Realme 9 Pro // Source : Realme Realme 9 Pro // Source : Realme

C’est précisément ce design baptisé « Light Shift » qui est mis à l’honneur dans le communiqué officiel. Realme parle ainsi d’un effet « caméléon » qui a nécessité 200 essais « scientifiquement réalisés ».

Cela n’est pas sans rappeler le OnePlus 8T Concept dont les couleurs au dos variaient selon votre respiration.

Fins et pas trop lourds

Toujours pour mettre leur design en avant, les Realme 9 Pro et Realme 9 Pro+ se targuent de jouir d’une épaisseur de 7,99 mm seulement pour un poids contenu de 182 grammes.

Ce sont pour le moment les seules informations officielles que la marque partage sur ses futurs smartphones. À noter que « l’Europe sera d’ailleurs également le premier marché à annoncer la série 9 Pro dans les prochains jours ».

