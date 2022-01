Realme 9 Pro : design et caractéristiques en fuite

Le Realme 9 Pro commence à se dévoiler et dessine les contours d'un futur excellent rapport qualité/prix.

Attendu à l’origine pour la fin d’année 2021, le Realme 9 Pro a été repoussé au début de l’année 2022. Le smartphone fait de plus en plus parler, et une fuite vient dévoiler son design et certaines caractéristiques.

Module photo triangulaire

C’est une fnouvelle fois OnLeaks qui a pu obtenir des informations sur le design du smartphone et les partager via le site Smartprix.

Disons-le tout de suite, ce n’est pas le Realme 9 Pro qui va révolutionner le design du smartphone. On y trouve un smartphone classique pour le fabricant, avec un écran borderless à bulle à l’avant.

Le petit point différenciant du téléphone semble se trouver à l’arrière où les objectifs du module photo sont arrangés de façon triangulaire.

Écran 120 Hz et Snapdragon 695

Côté caractéristiques, le smartphone intègre un écran 6,59 pouces avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un lecteur d’empreintes sous la surface.

Le SoC choisi est un Qualcomm Snapdragon 695 5G, parfaitement suffisant pour assurer une compatibilité avec les derniers réseaux mobiles et un niveau de performances adéquat.

Il sera épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 5000 mAh devrait permettre d’assurer une bonne autonomie.

La photo serait assurée par un capteur principal de 64 mégapixels, et des capteurs auxiliaires de 8 et 2 mégapixels.

On peut espérer une présentation du smartphone dans les prochaines semaines de la part de Realme.

