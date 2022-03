En promotion, cet écran ViewSonic 24″ pour PC n’est qu’à 99 € chez Cdiscount

Vous souhaitez compléter votre setup avec un écran PC sans pour autant payer le prix fort ? La référence VA2406-h de la marque ViewSonic pourrait bien être la solution. En ce moment il est à 99,99 euros chez Cdiscount.

Avec sa dalle Full HD de près de 24 pouces, son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son design sobre, il sera destiné avant tout à celles et ceux à la recherche d’un moniteur abordable, simple et efficace. Le moment sera d’ailleurs idéal pour mettre la main dessus puisqu’une promotion le fait chuter sous la barre des 100 euros.

Les points clés de l’écran PC Acer Nitro

Un écran Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement à 60 Hz

Un temps de réponse de 4 ms

Habituellement aux alentours des 200 euros, l’écran PC ViewSonic (VA2406-h) est à présent disponible à 99,99 euros sur le site Cdiscount.

Retrouvez l'écran PC ViewSonic à 99,99 € sur Cdiscount

Un écran qui va à l’essentiel

L’écran ViewSonic possède un design moderne et épuré avec de fines bordures sur 3 côtés. Il a d’ailleurs la particularité de proposer un socle robuste et compact pour économiser de la place sur le bureau. Il propose un écran de 24 pouces affichant une définition Full HD soit 1920 x 1080 pixels. Il profite par ailleurs d’une dalle VA LCD, qui a l’intérêt de proposer des couleurs bien plus vives et plus fidèles qu’un écran TN, mais surtout de meilleurs angles de vision.

Idéal pour la bureautique

Le moniteur ViewSonic se destine avant tout pour des travaux de bureautique. Avec son taux de rafraîchissement de 60 Hz et son taux de réponse de 4 ms, l’appareil sera tout à fait adapté pour des tâches standards. Naturellement, les gamers devront passer leur chemin, puisque le modèle VA2406-h ne sera pas assez puissant pour faire tourner des jeux gourmands.

Un bon point tout de même pour les télétravailleurs : la fonctionnalité Flicker-Free, de ViewSonic permet d’augmenter le confort de visionnage, et réduire la fatigue visuelle grâce au travail de la technologie anti-scintillement et du filtre de lumière bleue. Et pour une installation encore plus ergonomique, vous avez la possibilité de fixer cet écran sur un pied compatible via le support VESA 100. Quant à sa connectique, elle dispose de l’essentiel à savoir un port HDMI, un port VGA et un port jack 3,5 mm pour y brancher des enceintes, par exemple.

Retrouvez l'écran PC ViewSonic à 99,99 € sur Cdiscount

Plutôt à la recherche d’un écran PC gaming?

Si vous souhaitez plutôt investir dans un écran PC dédié au gaming, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.