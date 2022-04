Fortuneo offre jusqu’à 150 € pour l’ouverture d’un nouveau compte bancaire

C'est la nouvelle opération séduction de la part de Fortuneo. Cette banque en ligne offre en ce moment jusqu'à 150 euros pour ses nouveaux clients désireux d'ouvrir un compte avec une carte bancaire.

Les banques en ligne se font de plus en plus discrètes ces derniers temps. Fortuneo en profite donc pour dégainer une nouvelle offre permettant à ses nouveaux clients d’obtenir jusqu’à 150 euros de prime en fonction de la carte choisie. Si vous êtes intéressés, faite vite, l’offre n’est valable que pour encore quelques jours.

Un compte chez Fortuneo, c’est quoi ?

Aucuns frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire

Carte gratuite à partir d’un paiement carte par mois.

Suivi des dépenses en temps réel

L’offre est valable jusqu’au 24 avril 2022, pour les nouveaux clients uniquement. Elle permet tout simplement d’obtenir une prime pouvant atteindre 150 euros après l’ouverture d’un compte sur Fortuneo. Lors de l’inscription, il faudra choisir la Fosfo Mastercard ou la Gold Mastercard et renseigner le code promo « FTNAVRIL » pour bénéficier de cette prime.

Une Banque en ligne avec de l’expérience

Fortuneo est l’une des banques en ligne les plus prisées en France aux côtés de Boursorama ou Hello Bank. Elle compte sur son expérience de banque traditionnelle étant elle-même une filiale du groupe Crédit Agricole. Elle est surtout connue pour disposer d’une plateforme boursière ayant fait ses preuves avant même la mode du courtage en ligne. Même si historiquement Fortuneo se destine à une clientèle aisée, elle s’oriente petit à petit vers une audience plus large grâce à ses offres Fosfo accessibles sans condition d’entrée.

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce sans limite sans limites de montant. Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme et c’est évidemment le cas des cartes Fosfo et Gold Mastercard . Fortuneo est une banque en ligne moderne qui mise sur l’ergonomie de son écosystème que ce soit au niveau des paiements (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay etc.), mais aussi via des innovations pratiques comme les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou même d’ajouter des comptes externes à l’application.

Une application pratique et simple d’utilisation

L’application Fortuneo n’est certes pas la meilleure de sa catégorie, mais elle s’est définitivement améliorée avec les années. Le gain en ergonomie et en fonctionnalité est aujourd’hui largement au niveau. On peut par exemple compter sur la visualisation des transactions en direct ou encore de la création de cartes virtuelles. Pour les amateurs de gestion boursière, il est possible d’accéder en temps réel à l’actualité économique et financière grâce au portail Bourse. Enfin, la sécurité est également au cœur de l’expérience avec la possibilité de programmer la déconnexion automatique, en précisant le délai de déconnexion après inactivité, ou de se déconnecter du compte lorsque l’application passe en arrière-plan.

Comment s’inscrire et obtenir jusqu’à 150 euros ?

Lors de votre inscription, après avoir rempli un formulaire, il suffira de fournir un avis d’imposition pour justifier de vos revenus. Un dépôt initial de 300 euros sera aussi demandé à l’ouverture de votre nouveau compte. Pour bénéficier de l’offre, vous devez vous inscrire avant le 9 mai 2022 en renseigner le code promo « FTNAVRIL« . Votre dossier devrait être alors finalisé sous 2 semaines maximum.

Quelle que soit la carte choisie, il faudra effectuer 5 paiements avant le 12 septembre prochain pour bénéficier des 70 euros offerts. Si vous optez pour la Gold Mastercard, avec la même condition précédente, vous recevrez 80 euros supplémentaires, soit 150 euros en tout; directement versés sur votre compte Fortuneo. Seules ces deux cartes sont éligibles à l’offre. La réalisation de cinq paiements au moyen de la carte souscrite sera demandée avant que l’argent soit viré sur le compte dans un délai de 2 semaines.

Afin d’en savoir plus à propos des banques en ligne, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

