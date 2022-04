Bouygues, Free, SFR et Sosh : 4 offres pour avoir la fibre à moins de 20 €/mois

Si vous voulez obtenir la fibre à petit prix, c'est le moment d'en profiter ! Ces 4 offres sont à moins de 20 euros par mois chez les plus gros opérateurs : Bouygues Télécom, Free, SFR et Sosh.

C’est une période faste du côté des forfaits mobile, mais les opérateurs ont aussi de quoi séduire la demande du côté des offres Fibre et ADSL. Nous avons regroupé les 4 meilleurs abonnements chez les plus gros opérateurs, tous à moins de 20 euros par mois, pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les meilleures offres Fibre à moins de 20 €/mois

Bbox Fit : 15,99 euros pendant un an

Bbox Fit, c’est l’entrée de gamme Fibre de Bouygues. Avec cet abonnement, le débit ne dépassera pas les 300 Mb/s mais ce sera largement suffisant pour regarder des vidéos/films en streaming, télécharger des jeux, ou encore naviguer sur le web sans véritables limitations. Une offre fibre standard qui conviendra donc amplement à toute la famille. Cette offre comprend également les appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 110 pays. Si elle n’inclut pas de décodeur TV, elle donne tout de même accès à la télévision via l’application B.tv.

L’offre en cours chez Bouygues Telecom pour la Bbox Fit est à 15,99 euros par mois pendant 12 mois sur un engagement de un an. Le prix passe ensuite à 29,99 euros mensuels.

Freebox Revolution : 19,99 euros pendant un an

La Freebox Freebox Revolution n’est certes pas la box la plus récente de Free, mais elle conserve tout de même de beaux restes, surtout pour son prix. Cet abonnement offre un accès à la Fibre avec un débit capable d’atteindre en débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et en débit montant jusqu’à 600 Mbit/s. La télévision n’est pas non plus en reste avec pas moins de 220 chaînes accessibles grâce au Player TV, celui-ci incluant un même un lecteur Blu-Ray. Vous retrouverez également les services téléphoniques habituels, à savoir les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations et les appels illimités vers les mobiles en France et DOM.

En ce moment, l’abonnement mensuel à la Freebox Revolution est à 19,99 euros par mois pendant un an, avant de repasser à 44,99 euros. L’engagement est de 12 mois.

SFR box 7 : 16 euros par mois pendant un an

l’abonnement à la Box 7 chez SFR propose un accès illimité à Internet avec un débit extrêmement confortable, surtout pour le prix. En effet, cette offre permet d’atteindre des débits jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement, ce qui est largement à même d’offrir une expérience complète optimale allant du streaming au jeu en ligne en passant par la maison connectée. L’autre argument de poids chez SFR, c’est la fourniture d’un bouquet TV de 160 chaînes minimum. Le tout est fourni dans tous les cas avec un décodeur 4K permettant jusqu’à 8 heures d’enregistrement pour vos programmes préférés. SFR ajoute également une ligne fixe avec des appels illimités en France et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro et d’offrir une portabilité gratuite.

Attention, en ce qui concerne la fibre SFR, elle peut être de diverses natures, la plus répondue chez cet opérateur étant la fibre dite « THD » pour « Très Haut Débit » qui ne peut être considérée comme de la vraie fibre, car passant par le réseau de télévision câblé historique et non par des lignes dédiées. Veillez à bien vous renseigner avant achat.

l’offre fibre SFR Box 7 est à 16 euros par mois pendant un an avant de passer à 38 euros mensuels. Un engagement de un an est nécessaire pour pouvoir en bénéficier.

La boîte Sosh : 19,99 euros par mois pendant un an

Sosh profite du réseau fibre de l’opérateur historique Orange comme c’est le cas pour la partie Mobile. La boîte Sosh offre un débit théorique maximal de 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. La boîte Sosh donne aussi accès à une ligne téléphonique fixe comprenant les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM et dans plus de 100 destinations internationales. La TV est présente, mais en option sur demande avec un accès gratuit à 72 chaînes depuis l’application TV d’orange sur smartphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez si besoin opter pour un décodeur TV pour 5 euros supplémentaires par mois donnant automatiquement accès à plus de 140 chaînes une fois branchée à votre TV.

La boîte Sosh est actuellement au prix de 19,99 euros par mois pendant un an le tout sans aucun engagement. Le prix passe ensuite à 29,99 euros mensuels au bout de la première année.

Quelles sont les meilleures offres fibre et ADSL ?

Afin de découvrir les autres offres disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

