Pour jouer sans se ruiner, ce PC portable avec une RTX 3060 chute à 859 €

Vous souhaitez investir dans un ordinateur portable dédié au gaming sans débourser une grande somme ? Le HP Victus (16-d0417nf) est une bonne solution puisqu’il possède une belle fiche technique et perd 240 euros de son prix.

La gamme Victus conçue par le constructeur HP propose une expérience de jeu accessible, mais performante qui s’appuie sur la gamme plus premium OMEN. Le modèle 16-d0206nf en est la preuve, avec une fiche technique solide avec un processeur Intel de dernière génération et une RTX 3060 pour un prix relativement contenu. Ce dernier a d’ailleurs la chance de s’afficher en promotion avec 240 euros en moins sur la facture.

L’essentiel à retenir de ce PC portable gaming

Un écran IPS de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo Intel Core i5-11400H + Nvidia GeForce GTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 1 099,99 euros, le PC Portable Gamer HP Victus 16-d0417nf passe à 859,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Un PC portable gaming qui ne déçoit pas par sa configuration…

Le HP Victus 16 (d0417nf) mise sur la polyvalence avec un prix plus attractif. Pour ce faire, il s’appuie sur un processeur i5-11400H, avec 8 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Mais il est avant tout pensé pour le gaming. En effet, ce laptop offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait donc pour les joueurs et joueuses. Ajoutez une définition Full HD et les images seront nettes et sans latences. De plus, vous pourrez compter sur un SSD NVMe de 512 Go et l’apport d’une carte RTX 3060 pour jouer à des jeux type FPS, dans de bonnes conditions avec les réglages adaptés, et être assuré d’un lancement rapide et de temps de chargement minimes.

… Et qui mise sur la finesse et la sobriété

Contrairement à certaines références destinées au gaming, la gamme Victus d’HP offre des lignes sobres et épurées. Il possède un design élégant avec un boîtier robuste noir et une finition extérieure bleue. Malgré sa diagonale de 16,1 pouces qui est assez imposante, ce PC portable est peu encombrant et sera facile à transporter.

La connectique est plutôt fournie avec la présence un port HDMI, trois ports USB, un port USB-C, un port jack et un port carte SD. Comme la majorité des laptops gaming, n’espérez pas une bonne autonomie. Ce PC portable HP tiendra environ 5 heures d’utilisation, donc veillez à garder votre chargeur près de vous pour ne pas risquer de tomber en rade en pleine partie.

