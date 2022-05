169 euros, c’est un super prix pour cet écran PC gamer 24 pouces à 144 Hz

Le Dell S2421HGF est un écran PC parfait pour un usage gaming, car il propose une bonne expérience en jeu pour les joueurs et joueuses assidus. Il coûte habituellement 249,99 euros, mais vous pouvez aujourd’hui vous l’offrir pour 169,99 euros chez la Fnac.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est essentiel de se parer d’un écran de bonne qualité pour faire la différence lors de vos parties. Le Dell S2421HGF mise sur une petite dalle, avec un taux de rafraîchissement élevé pour profiter d’une bonne fluidité, un temps de réponse minime pour plus de réactivité. Il a de quoi satisfaire les joueurs et les joueuses, notamment pour son prix qui devient plus abordable grâce à cette réduction de 32 % sur son prix.

Les atouts de cet écran PC

Une dalle IPS FHD de 24 pouces à 144 Hz

Un temps de réponse très faible

La compatibilité avec AMD FreeSync

D’abord proposé à 249,99 euros, l’écran PC Dell S2421HGF est actuellement en promotion à 169,99 euros sur le site de la Fnac.

Un écran avec certes une définition FHD

L’écran gaming Dell semble ordinaire, mais offre de belles finitions avec de fines bordures et un look à la fois sobre et robuste. Ergonomique et personnalisable, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Sa dalle IPS propose une diagonale de 24 pouces, ce qui est un format idéal pour vos sessions de jeux. Elle affiche une définition maximale Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Ce n’est pas du QHD, certes, mais le rendu d’image est de très bonne qualité avec des couleurs riches et une belle luminosité de 350 cd/m².

Mais propose une très bonne expérience en jeu pour le prix

Ce moniteur se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeant(e)s qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres : on retrouve un taux de rafraîchissement de 144 Hz , ainsi qu’un temps de réponse de 1 ms.

Des caractéristiques techniques idéales pour le jeu, qui sont complétées par le AMD FreeSync. Cette technologie évite les problèmes de déchirement ou tearing en jeu, et vous permet d’obtenir des images moins saccadées et plus fluides. Enfin, côté connectique, on trouvera une entrée DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 1.4 ainsi qu’une prise jack pour brancher un casque audio.

Dell face à la concurrence

