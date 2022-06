Samsung 870 QVO : 1 To de stockage ne coûte que 79 € avec ce SSD

Les SSD sont des solutions fiables et performantes pour apporter un coup de boost à votre PC et augmenter sa capacité de stockage. Le modèle 870 QVO de Samsung est l'une des meilleures références que l'on peut trouver aujourd'hui, et son prix est devenu beaucoup plus intéressant : il est en effet affiché à 79,90 euros au lieu de 129,90 euros chez MacWay.

Plus performants et nettement plus durables, les SSD se sont vite imposés comme les meilleures solutions pour sauvegarder ses données et permettre à nos machines de gagner en vitesse d’exécution. Parmi les gammes proposées sur le marché, la série 870 QVO de Samsung se démarque notamment grâce à sa vitesse de transfert élevée. En ce moment, le modèle comprenant 1 To de stockage devient même plus intéressant grâce à son prix en baisse.

Les points forts du SSD Samsung 870 QVO

Un SSD de 1 000 Go

Une vitesse de transfert jusqu’à 560 Mo/s

Facile à installer sur son PC fixe ou portable

Initialement affiché à 129,90 euros, mais parfois proposé à 109,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est désormais disponible à 79,90 euros chez MacWay.

Des performances améliorées et une endurance augmentée

Difficile de différencier le SSD Samsung 870 QVO de la version précédente, le 860 QVO. Tous deux adoptent le format standard de 2,5 pouces, grâce auquel on pourra facilement les installer à l’intérieur d’une tour PC ou un ordinateur portable. En revanche, les entrailles des ultrabooks ne seront pas assez larges pour accueillir un SSD de ce type. Mais là où le 870 QVO fait mieux que son aîné, c’est au niveau de ses performances, bien supérieures. Il promet ainsi une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que le 860. Comme tous les autres bons SSD, cette référence se chargera bien sûr de réduire les temps de chargement et d’accélérer les lancements de votre ordinateur.

Le 870 QVO bénéficie aussi d’un vrai gain de puissance grâce à la technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient les hautes performances sur la durée, avec une mémoire tampon plus importante et adaptative. Ajoutons à cela la mémoire V-NAND de 4e génération qui apportera un vrai boost d’endurance durant le transfert de vos fichiers, et vous permettra de gagner en rapidité tout en baissant la consommation énergétique.

Un stockage considérable pour ne plus perdre vos fichiers

Ce modèle de SSD propose une capacité de stockage de 1 To, soit 1 000 Go. De quoi vous permettre d’installer et de sauvegarder de nombreux fichiers volumineux, des applications, des logiciels ou encore des vidéos. Le tout sera bien conservé sur ce SSD, qui a un autre avantage : celui de très bien résister aux chocs et vibrations grâce à l’absence de pièces mécaniques. Un bon point pour celles et ceux qui sont amenés à transporter leur PC.

Des modèles pour transporter toutes vos données

Si vous souhaitez plutôt opter pour un modèle qui pourra vous accompagner partout, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD externes portables du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.