Cowboy 3 : le prix de ce vélo électrique est canon avec 700 € de réduction

Le vélo électrique Cowboy 3 a beau avoir été lancé il y a maintenant deux ans, il reste encore aujourd'hui une excellente référence pour celles et ceux qui souhaitent se déplacer en ville de manière confortable. C'est le bon moment pour l'essayer puisque son prix passe de 2 290 euros à 1 590 euros sur le site de la marque.

Cowboy, la start-up belge qui a souhaité mêler vélo électrique et connectivité, a lancé en 2020 la troisième génération de son cycle connecté, appelé sobrement le Cowboy 3. Quelques améliorations ont été apportées sur cette nouvelle itération, ce qui a eu pour conséquence de faire grimper son prix. Heureusement, une promotion de 700 euros vient actuellement adoucir la facture.

Les points forts du vélo Cowboy 3

Des finitions soignées

La bonne autonomie de 70 km

Une gestion de l’assistance électrique efficace

Initialement affiché à 2 290 euros, le vélo électrique Cowboy 3 est actuellement réduit à 1 590 euros sur le site officiel de la marque.

Un design toujours aussi élégant

Pour son vélo électrique Cowboy 3, la marque belge a souhaité conserver les lignes stylistiques pour lesquelles elle avait déjà opté pour l’ancienne génération. On a donc droit à une conception épurée, avec un gris mat très élégant et un design minimaliste, qui se manifeste notamment par l’absence de repli au niveau des soudures. Le cycle se démarque ainsi par un look peu commun comparé aux autres VAE sur le marché.

Concernant la conduite en elle-même, l’utilisateur devra adopter une position dite « sportive », c’est-à-dire penchée vers l’avant puisque le guidon est placé légèrement plus bas que la selle. Une caractéristique à prendre en compte au moment de l’achat, puisque ce vélo est bien différent des autres modèles citadins, plus droits. Autrement, le cycle de Cowboy garantit un bon équilibre durant son maniement sur la route, mais il faudra tout de même faire attention aux coups de vent. Mais globalement, le Cowboy 3 assurera une maniabilité excellente et une très bonne souplesse en conduite. Une maniabilité d’ailleurs renforcée par le dynamisme de l’assistance électrique. Cette assistance électrique est d’ailleurs très agréable, puisque l’accélération est à la fois puissante et douce. Notez toutefois que ce vélo a été conçu pour être enfourché par des cyclistes de 170 à 195 centimètres, et que le confort ne sera pas garanti pour les personnes ne mesurant pas une taille comprise entre ces deux-là.

Une courroie en carbone plutôt qu’une chaîne

Niveau transmission, on retrouve sur le Cowboy 3 une courroie en carbone, renforcée par rapport à celle du Cowboy 2, et qui est une solution bien plus fiable et résistante qu’une traditionnelle chaîne et surtout bien moins salissante. Comme sur la version précédente, on a affaire ici à une transmission à une seule et unique vitesse : on ne vous demande que de pédaler, et pendant ce temps, le vélo calcule et fournit la puissance nécessaire. Pour les freins, ce sont des modèles à disque hydrauliques HD-R310 de Tektro qui ont été choisis. Ceux-ci sont plus puissants et plus faciles à doser que des freins mécaniques. Les pneus seront quant à eux mieux taillés contre les crevaisons, selon la marque.

Il faut aussi savoir qu’outre sa qualité de fabrication et ses nombreuses caractéristiques, le Cowboy 3 s’accompagne de peu d’équipements. En effet, si le guidon accueille bel et bien une sonnette, on ne pourra pas compter sur la présence d’une béquille pour stabiliser le vélo à l’arrêt. Pour avoir accès à un garde-boue, il faudra payer un petit supplément.

Une application avec de petites nouveautés

Le vélo électrique Cowboy 3 s’accompagne d’une application, disponible sur iOS et Android. Vous pourrez ainsi appareiller votre smartphone avec votre deux-roues. Vous pourrez notamment activer votre vélo, mais également avoir un aperçu de l’autonomie restante, de la distance parcourue ou encore de la vitesse et de l’intensité de l’assistance électrique. D’autres options plus poussées sont aussi disponibles, comme le « Find my bike », qui permet de localiser le vélo, le « Auto Unlock » qui réveille le vélo lorsque l’utilisateur est à proximité avant de l’activer lorsque l’usager touche le guidon, ou encore le « Auto Lock », qui éteint automatiquement le vélo après un certain temps d’inactivité.

Enfin, concernant l’autonomie de ce VAE, celui-ci peut rouler pendant 70 kilomètres, soit un très bon résultat. La charge de 100 W, elle, lui offre une charge complète en l’espace de 3h30. Par ailleurs, la batterie amovible de 360 Wh du vélo se situe dans le tube de la selle. Pour la recharger, il faudra obligatoirement retirer cette batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du vélo électrique Cowboy 3.

