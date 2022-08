Caméra Xiaomi pas chère, super deal Galaxy Tab S8 et réveil connecté à -57 % – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : la Xiaomi Mi 360° Home Security Caméra est à moins de 30 euros, la Samsung Galaxy Tab S8 est 200 euros moins chère avec des cadeaux et le Lenovo Smart Clock 2 est à moitié prix. Il y a aussi un forfait 50 Go à ne pas rater !

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence, il est intéressant d’opter pour une caméra de surveillance connectée. Et si certains prix peuvent freiner à l’achat, il existe des solutions accessibles et efficaces pour accomplir cette tâche. On pense par exemple à Xiaomi, qui propose sa Mi Home Security Camera 360°. Cette caméra est capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit pour surveiller votre domicile, le tout sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’elle profite d’une réduction de 10 euros et devient encore plus abordable.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera.

Les points clés de la caméra de surveillance de Xiaomi

Une petite caméra facile à installer

Filme en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Avec une vision en 360° et une vision nocturne

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Proposée à 39,99 euros, la Mi 360° Home Security Camera de Xiaomi est actuellement en promotion à 29,99 euros sur le site du constructeur.

La Galaxy Tab S8 est la plus petite des trois de la dernière gamme dévoilée par Samsung, le roi incontesté de la tablette Android. Encore toute récente sur le marché, elle a encore que rarement profité des promotion, mais aujourd’hui elle fait un écart de plus de 200 euros sur la facture grâce à cette offre.

Vous pouvez aussi lire notre test de la Galaxy Tab S8 Ultra pour en savoir plus sur ces modèles.

Les points forts de la Galaxy Tab S8

Performances au top grâce au Snapdragon 8 Gen 1

Un grand écran de 11 pouces

Un stylet très pratique

Au lieu de 769 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S8 est aujourd’hui proposé dans un pack, avec des Galaxy Buds 2, pour 659 euros chez Boulanger, mais un bonus de rachat en magasin vous permet d’économiser 100 euros supplémentaire, ce qui ramène le prix de la tablette premium à 559 euros.

Une ODR valable jusqu’au 20 août 2022 permet également de recevoir gratuitement un autre produit audio au choix (des Galaxy Buds 2, un Google Nest Audio ou une JBL Flip 5).

Le réveil classique a rapidement été peu utile dans une chambre, surtout quand le smartphone peut servir d’alarme avec la chanson que vous voulez. Le réveil connecté veut donc reconquérir votre table de chevet avec de nombreuses fonctionnalités pratiques permises par ses micros, son enceinte et, surtout, son écran. Le Lenovo Smart Clock 2 est le meilleur choix actuellement, surtout qu’il coûte en ce moment moins de 30 euros.

Les atouts du Lenovo Smart Clock 2

L’OS de Google pour une expérience utilisateur simple

L’écran tactile 4 pouces, pratique pour regarder des vidéos

Le port USB pour recharger votre appareil, mais aussi le socle

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Lenovo Smart Clock 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29,99 euros chez Boulanger. Le modèle avec le tapis de charge sans fil est vendu 10 euros de plus.

Si vous voulez un réveil connecté sans écran, le Lenovo Smart Clock Essential est également à prix réduit. En effet, Darty le propose à 22,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Il y a tout le temps de bonnes affaires à saisir quand il s’agit de changer son forfait mobile et elles ne font pas forcément leur apparition chez les principaux opérateurs en France. Cdiscount mobile, qui utilise le réseau Bouygues Telecom, casse souvent les prix du marché pour proposer des offres sans engagement plus intéressantes que chez la concurrence, et c’est justement le cas aujourd’hui avec son nouveau forfait en série limitée.

Qu’inclut le forfait 4G de Cdiscount mobile ?

50 Go en France et 11 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Un prix fixe après un an

Jusqu’au 23 août 2022, le forfait 50 Go chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 7 euros par mois, même après la première année d’abonnement. D’autres offres sont disponibles chez cet opérateur virtuel, mais avec un prix qui augmente après un an.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 80 Go 4 jours Appels illimités 80 Go en France 20 Go en Europe 12,99€ Découvrir RED Forfait 4G – 100 Go 1 semaine Appels illimités 100 Go en France 17 Go en Europe 15€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G - 140 Go 2 mois Appels illimités 140 Go en France 80 Go en Europe Pendant 12 mois 17,99€ 32,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.