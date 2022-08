Efficace et pas chère, la petite caméra de Xiaomi (1080p) ne coûte plus que 29€

Pour celles et ceux dont le budget est assez limité, la Mi 360° Home Security Caméra de Xiaomi est une solution efficace pour surveiller à distance votre domicile, sans payer le prix fort. On la retrouve aujourd’hui à 29,99 euros contre 39,99 euros.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi en son absence, il est intéressant d’opter pour une caméra de surveillance connectée. Et si certains prix peuvent freiner à l’achat, il existe des solutions accessibles et efficaces pour accomplir cette tâche. On pense par exemple à Xiaomi, qui propose sa Mi Home Security Camera 360°. Cette caméra est capable de filmer en 1080p de jour comme de nuit pour surveiller votre domicile, le tout sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’elle profite d’une réduction de 10 euros et devient encore plus abordable.

Les points clés de la caméra de surveillance de Xiaomi

Une petite caméra facile à installer

Filme en 1080p sur microSD ou dans le cloud

Avec une vision en 360° et une vision nocturne

Elle peut se connecter facilement avec les autres appareils de la marque

Proposée à 39,99 euros, la Mi Home Security Camera 360° de Xiaomi est actuellement en promotion à 29,99 euros sur le site du constructeur.

Une caméra discrète et simple à installer

Cette caméra de surveillance passe inaperçue. Son apparence est plutôt réussie et discrète avec son revêtement en plastique blanc. Sa forme arrondie prendra très peu de place, et si vous souhaitez la déplacer, sa légèreté rendra les choses très faciles. Elle peut donc facilement se camoufler dans votre intérieur que ce soit, posé à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la faire fonctionner, il faut installer l’application Mi Home du constructeur disponible sur iOS et Android. Ensuite, il vous suffit d’allumer la caméra pour pouvoir l’appareiller via votre smartphone ou tablette afin de la configurer. Une fois détectée, il suffit de présenter le QR Code qui s’affiche sur l’application face à l’objectif de la caméra et le tour est joué.

Une qualité vidéo pour le prix

Ce modèle propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Il est vrai que d’autres références proposées par la marque enregistrent des vidéos en 2K, mais ici la qualité de l’image est des plus convenable. Comme son nom l’indique, la Mi Home Security Camera 360° dispose d’un large champ de vision pour voir ce qui se passe dans la pièce. Sa tête motorisée permet de parcourir toute la zone et, via l’application, il est possible de changer l’orientation. La vision est bonne de jour, elle l’est aussi assez bonne de nuit grâce aux 8 LEDs infrarouges intégrées dans la caméra. Le résultat est très correct tant en termes de qualité que de portée.

Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants et un haut-parleur, peu puissant, qui vont restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est capable de détecter les mouvements, attention toutefois aux fausses alertes. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD, qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 32 Go. Il est également possible de passer par le cloud du constructeur.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi Home Security Camera 360°.

