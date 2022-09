Devialet Gemini : ces écouteurs sans fil premium notés 8/10 sont 40 % moins chers qu’à leur sortie

Pour goûter au savoir-faire de Devialet, il n’est pas forcément nécessaire de passer par leur enceinte puisque la marque a conçu des écouteurs sans fil. Une façon de profiter de la qualité audio du constructeur version miniature, le tout pour moins de 180 euros aujourd'hui grâce à cette offre.

Plus célèbre pour ses enceintes Phantom, le constructeur Devialet dispose également dans son catalogue des true wireless : les Gemini. Il s’agit des tout premiers écouteurs haut de gamme conçus par la firme française. Au menu, on retrouve de la réduction de bruit active ainsi que la signature sonore propre à la marque, mais dans un petit format. Ils ont d’ailleurs obtenu la note de 8/10 lors de notre test, et coûtent actuellement 120 euros de moins qu’à leur sortie.

Les Devialet Gemini, c’est quoi ?

Des écouteurs sans fil, légers et confortables

Une réduction de bruit active efficace

La signature sonore de Devialet

Petit plus : la batterie remplaçable

Lancés à 299 euros, puis remisés à 229 euros, les écouteurs sans fil Devialet Gemini sont en ce moment en promotion à 179,99 euros sur le site de la Fnac.

Une bonne réussite pour une première

Pour ses écouteurs sans fil, Devialet reprend le design iconique de ses enceintes à la fois épuré et sophistiqué. Une fois dans le conduit auditif, ils se font rapidement oublier (8 grammes chacun) et tiennent très bien, même si vous devez faire une activité sportive avec. Les plus petites oreilles apprécieront la présence d’embouts XS qui manque généralement à l’appel. Ils seront parfaits pour courir et supporter la transpiration ou les premières gouttes de pluie grâce à leur certification IPX4.

Le boîtier qui loge les écouteurs est en revanche assez imposant (58 x 74 x 31 mm pour 74 g). Ce grand format s’explique par la possibilité de remplacer la batterie des écouteurs. Au niveau de l’autonomie, la firme annonce six heures d’autonomie en une seule charge. Durant notre test, les écouteurs ont tenu 4h30-4 h45. Bonne nouvelle : que vous utilisiez l’ANC en mode élevé ou le mode transparence forte, cela n’impacte pas vraiment la batterie.

La qualité sonore de Devialet

Avec leur format intra-auriculaires, les Gemini profitent de la technologie de réduction de bruit active. Celle-ci va réduire jusqu’à 40 dB de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur et à l’extérieur des écouteurs. Dans l’ensemble, ils parviennent à éliminer la plupart des bruits, mais selon l’environnement (par exemple le métro) les résultats sont moins époustouflants que certains concurrents tels que Sony, Bose ou encore Apple. Il est possible d’ajuster la réduction de bruit via l’application, avec trois modes : faible, élevé, avion. On retrouve même un mode transparence qui est aussi ajustable (faible, élevé) afin d’entendre autour de soi.

Pour la partie audio, les écouteurs disposent de haut-parleurs de 10 mm à haut rendement avec une réponse en fréquence de 5 Hz à 20 kHz. Une fois ajustés les réglages dans l’égalisateur, le son s’avère clair et détaillé, quel que soit le style musical. Pas besoin de faire grimper le volume pour en profiter pleinement. Autrement, ils prennent en charge les codecs AAC, SBC et aptX.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Devialet Gemini.

