Voici un smartphone vraiment pas cher : le Xiaomi Redmi 9C à 89 € seulement

Les gammes de smartphones proposées par Xiaomi regorgent de modèles à petit prix. C'est le cas du Redmi 9C, dont le principal atout est sa grande autonomie pour un prix moindre : au lieu de 129 euros, il est désormais proposé à 89 euros sur Cdiscount.

Il est difficile de trouver, sur le marché, des smartphones corrects à moins de 100 euros. Les marques sont évidemment obligées de faire d’importantes concessions sur la fiche technique, mais cela a tout de même un avantage : les smartphones d’entrée de gamme bénéficient généralement d’une très bonne autonomie, puisqu’ils permettent d’assurer moins de tâches gourmandes. C’est par exemple le cas du Redmi 9C, qui profite en ce moment d’une promotion qui fait chuter son prix sous les 90 euros, de quoi satisfaire les budgets serrés.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Redmi 9C

Un smartphone doté d’une batterie de 5 000 mAh

Une grande dalle IPS LCD de 6,53 pouces

Un triple capteur photo polyvalent

Au lieu de 129 euros, le Xiaomi Redmi 9C (32 Go) est désormais vendu à 89 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Redmi 9C. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi 9C au meilleur prix ?

Un smartphone léger doté d’un grand écran

Afin de maintenir un prix aussi bas pour son Redmi 9C, Xiaomi a évidemment dû faire des concessions, y compris au niveau du design de son smartphone. On ne devra donc pas s’attendre à avoir en main un appareil au design premium : le Redmi 9C adopte un simple dos en plastique, une conception qui a tout de même l’avantage d’être légère. On se consolera avec son écran de 6,53 pouces, ce qui est plus que confortable pour bien voir tous nos contenus sans abuser du zoom. En revanche, la dalle IPS LCD se contente d’afficher une simple définition HD+.

Des performances suffisantes pour des tâches basiques

Côté performances, le Xiaomi Redmi 9C sera propulsé par un processeur MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm, épaulé par 2 Go de mémoire vive. Soit de quoi vous permettre de profiter d’une expérience utilisateur fluide pour des tâches basiques, comme les appels, l’envoi de SMS, la consultation de mails ou encore la navigation sur Internet. Toutefois, il ne faudra pas espérer une belle puissance pour faire tourner des jeux 3D, la configuration du Redmi 9C ne le permettra pas. Côté photo, le module prévu à cet effet comporte 3 capteurs optimisés à l’IA, dont un principal de 13 mégapixels, avec également une lentille macro. Vous pourrez donc capturer des clichés en plutôt bonne qualité. Pour les stocker, ainsi que les autres applications, vous bénéficierez d’un espace de stockage de 32 Go de stockage, extensible jusqu’à 512 Go via une microSD.

Une autonomie béton

Enfin, et nous avons gardé le meilleur pour la fin, car le Redmi 9C se démarque avant tout par sa très bonne autonomie, permise notamment par la puce peu énergivore. Sa grosse batterie de 5 000 mAh promet, en théorie, une durée d’utilisation pouvant grimper jusqu’à 3 jours, le smartphone ayant, pour rappel, vocation à faire tourner des tâches simples qui consomment peu de batterie. Vous pourrez ainsi oublier, pendant un bon petit moment, votre chargeur à la maison. Pour la recharge, justement, cela se passera via son port microUSB, mais attention, il faudra s’armer de patience pour voir la batterie se remplir totalement.

Retrouvez le Xiaomi Redmi 9C (32 Go) à 89 € sur Cdiscount

Les smartphones pas chers qui valent le coup

Si vous souhaitez découvrir d’autres références bon marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.