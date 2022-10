Avec le populaire SSD Crucial BX500, le To coûte moins de 70 euros

Pour profiter des services d'un SSD interne doté d'une capacité de stockage plus que confortable, il n'est pas toujours nécessaire de payer le prix fort. La preuve avec le Crucial BX500 de 1 To, dont le prix passe de 97 euros à 69 euros chez Amazon.

Les SSD internes, plus robustes que les HDD traditionnels, sont des solutions à privilégier pour stocker vos contenus sur PC tout en améliorant les performances de votre machine, notamment en lui apportant beaucoup plus de rapidité. Il est toutefois préférable de dénicher le meilleur rapport capacité-prix avant de faire son choix. Le SSD Crucial BX500 de 1 To est par exemple une très bonne option, puisque le To ne coûte en ce moment pas plus de 70 euros.

Les points essentiels du SSD Crucial BX500

Des vitesses jusqu’à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture

Un SSD avec la technologie 3D NAND

Plus robuste qu’un disque dur standard

D’abord affiché à 97 euros, le SSD interne Crucial BX500 de 1 To est désormais proposé à 69 euros sur Amazon.

Un disque plus solide pour tout stocker

Les SSD internes, comme le Crucial BX500, sont des outils pratiques pour stocker tous vos fichiers et divers contenus en toute sécurité. En effet, ces appareils disposent d’une conception plus solide et robuste que les disques durs traditionnels, car ils ne contiennent pas de pièces mécaniques. Résultat : ils résistent mieux aux chocs et aux vibrations.

Leur deuxième avantage, c’est évidemment leur installation facile. Le Crucial BX500 adopte un format standard de 2,5 pouces : il pourra donc aisément se glisser à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC, ou même dans un boîtier de disque dur externe si besoin. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s. En revanche, les ultrabooks seront un peu trop fins pour accueillir ce SSD.

De bonnes performances et une meilleure rapidité d’exécution des applications

Côté capacité de stockage, le SSD Crucial BX500 présenté ici offre 1 To, soit de quoi enregistrer un grand nombre d’applications, de fichiers ou encore de jeux vidéos sur votre PC sans vous soucier du stockage restant pendant longtemps. On pourra surtout compter sur de bonnes performances, puisque le modèle de Crucial propose une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 540 Mo/s, et jusqu’à 500 Mo/s en écriture.

Ces débits de transfert assurent des lancements plus rapides de votre machine, mais aussi des temps de chargement considérablement réduits, ce qui sera un très bon point pour les joueurs et joueuses sur PC. Autrement, vous pourrez exécuter tous vos logiciels sans encombre et naviguer sur Internet de façon fluide. Ajoutons à cela la présence de la technologie 3D NAND, qui apportera un boost d’endurance et permettra d’économiser de l’énergie.

