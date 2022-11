Roborock et Dreame : les plus importants concurrents de Dyson sont en promotion

Le Single Day est sans aucun doute le meilleur événement pour acquérir un aspirateur robot ou un aspirateur à main d'une marque chinoise. D'excellentes offres sont disponibles sur les meilleures références de Roborock et Dreame, voici celles que nous avons retenues.

Le Single Day d’Aliexpress commence ce mardi 1ᵉʳ novembre et durera jusqu’au 12 novembre 2022. On retrouve à cette occasion d’excellentes offres sur des aspirateurs robots et à main de Roborock et Dreame. On retrouve notamment le Roborock S7 à 354 euros avec le code promo SDXFR32, le Dreame T30 à 265 euros avec le code promo DEALFR5 et le Roborock Dyad à 203 euros avec le code promo SDXFR23.

Il sont expédiés depuis un entrepôt d’Aliexpress situé en France et livrés en 3 à 10 jours ouvrés.

Le Roborock S7 : le meilleur rapport qualité/prix en aspirateur robot ?

Le Roborock S7 brille par son efficacité. Que ce soit les sols durs, moquettes, parquets, tapis, ce modèle aspire parfaitement tous les déchets, des poussières basiques aux miettes de pain ou confettis. Il s’équipe également d’une serpillère pour un nettoyage complet qui a la particularité de vibrer (jusqu’à 3 000 tours/minute).

Sa brosse va permettre de frotter la saleté, plutôt que de l’essuyer et donc, de mieux retirer les saletés incrustées au sol. Il sera également possible de surélever la serpillère lorsque le robot approche d’un obstacle qui ne doit pas être mouillé, mais aspiré, par exemple un tapis. En revanche si votre tapis est trop épais, le robot ne sera pas en capacité de le faire. Vous devrez donc passer par l’application afin de programmer une délimitation une zone via la cartographie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S7.

Le Dreame T30 : un vrai concurrent de Dyson

Le Dreame T30 est la meilleure référence du fabricant chinois en aspirateur à main. Concurrent direct des meilleures références de Dyson, il brille particulièrement par son rapport qualité/prix. Il reprend quelques points forts de ses concurrents directs dont un système de filtration multicyclonique et un compteur de particule qui permet de connaître l’état actuel du sol afin de savoir s’il faut continuer d’aspirer à cet endroit ou non et de faire varier automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de son état. Il propose une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 1 heure en mode éco et un peu plus d’une dizaine de minutes en mode boost que l’on peut surveiller sur son écran intégré.

Il est équipé de nombreux accessoires dont une mini-électrobrosse pour les canapés et moquettes et un suceur long équipé d’une LED pour éclairer les endroits difficiles d’accès. Enfin, il propose un entretien simplifié via un montage/démontage très complet et il offre même la possibilité de remplacer sa batterie, démontable.

Le Roborock Dyad : un aspirateur polyvalent

Habituellement reconnue pour le rapport qualité-prix de ses robot-aspirateur, la marque Roborock s’essaye cette fois-ci à un autre genre de produit ménagé qui a le vent en poupe, un Aspirateur Balai sans fil avec un tout nouveau nom : Dyad. Il s’agit d’un produit qui mise sur la polyvalence qu’un aspirateur-balai grâce à son système de nettoyage. Contrairement aux autres aspirateurs-nettoyeurs de sol, ce dernier n’utilise pas de lingettes, mais des rouleaux pour nettoyer plus efficacement vos sols. On retrouve deux moteurs, fonctionnant séparément, qui vont alimenter les trois rouleaux, un à l’avant et deux à l’arrière. Ce système de nettoyage tourne donc dans des directions opposées pour récupérer les déchets et liquides en un seul passage. Ce système permet également d’aller jusqu’aux bords des murs, mais aussi d’enlever la saleté des plinthes.

Le Dyad est avant tout conçu pour les sols durs. Si vous avez du carrelage, parquet, lino, PVC, béton ciré… il s’adresse à vous. Il trouvera néanmoins ses limites face à un tapis. Il profite d’un nettoyage adaptatif qui va aider le balai aspirateur à reconnaître les taches tenaces, et va donc augmenter automatiquement le débit d’eau et la puissance d’aspiration. Le lavage est quasi irréprochable, même face à de la terre sèche. Il s’en sort globalement bien, quelles que soient les difficultés. Il aspire, lave… mais il sèche aussi. Après avoir passé la serpillère, il faut souvent ouvrir les fenêtres pour que ça sèche plus vite. Comptez tout de même 3 à 5 minutes pour le séchage.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le balai aspirateur Roborock Dyad.

Les autres offres du Single Day

