Envie d’une box fibre pas chère ? Cette vente privée à 16€/mois est la meilleure offre

Notre partenaire Bemove est de retour avec une nouvelle offre canon pour obtenir une box fibre (ou ADSL) pour un prix plus bas que chez l'opérateur de base : 16,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros habituellement.

Ça ne bouge pas énormément côté prix dans le domaine des box Fibre/ADSL au point même que certains opérateurs ont récemment augmenté leurs tarifs. Qu’à cela ne tienne, notre partenaire a bien flairé l’aubaine pour proposer une nouvelle vente privée permettant d’obtenir une Box Fibre ou ADSL à moindres frais : 55 % de réduction pendant un an.

Une box Fibre/ ADSL, c’est bien, mais avec quoi ?

Un débit allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi pour la fibre

180 chaînes TV incluses avec un décodeur HD en option

Une ligne téléphonique avec appels illimités

Jusqu’au 16 novembre 2022, cette vente privée vous permet d’obtenir un abonnement à la fibre pour 16,99 euros mensuels au lieu de 22,99 chez l’opérateur. Ce prix est valable pendant un an avec un engagement de 12 mois et repasse aux prix courant de 40,99 euros par mois ensuite.

Une ligne fibre à ce prix, ça n’arrive pas si souvent

Malgré son prix, cette offre ne fait pas de concessions sur la vitesse de la connexion fibre. Vous avez en effet droit à un débit extrêmement confortable permettant de profiter de tout ce que la fibre peut offrir. Cette dernière permet d’atteindre des débits jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Ce qui est largement à même d’offrir une expérience complète optimale allant du streaming de vidéo, au téléchargement ultra rapide de fichiers, au jeu en ligne et même la domotique en connectant tous vos appareils au réseau local.

Concernant le routeur, il offre bien évidemment une connexion Wi-Fi 5, mais il est bien sûr possible de brancher ses appareils en filaire grâce à ses 4 ports Ethernet disponibles.

Une expérience TV complète et la téléphonie qui va avec

La fibre ne vient pas seule et pour en profiter, quoi de mieux qu’un bouquet TV de 180 chaînes. Si ces dernières sont accessibles via le lecteur Web de l’opérateur ou via ses applications Android et iOS, l’apport d’un décodeur 4K peut aussi s’envisager. Celui-ci est disponible dans l’offre moyennant 2 € de plus par mois et fonctionne sous Android TV. Il donne donc accès très facilement aux services de VOD comme YouTube, Netflix, Prime Vidéo et tant d’autres en plus des applications de la plateforme TV de Google. Vous pouvez même enregistrer vos programmes grâce à la mémoire intégrée du boitier, jusqu’à 100h. La télécommande vocale est aussi de la partie pour vous permettre de changer de chaînes ou de piloter votre contenu à la voix.

Pour finir, l’offre comprend par ailleurs une ligne de téléphonie fixe avec des appels illimités vers les fixes et surtout les mobiles en France et vers plus de 110 destinations dans le monde. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro actuel gratuitement en renseignant lors de l’inscription. Le changement sera effectué automatiquement par l’opérateur tout en résiliant votre précédent contrat sans que vous ayez besoin d’intervenir.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 4 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 22,99€ 40,99€ Découvrir Fibre Orange Livebox Fibre Orange Livebox Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s 150 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 22,99€ 41,99€ Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 2 semaines Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations Sans engagement 19€ 29€ Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.